Protestklimmers oefenen alvast in bomen Amelisweerd: ‘Hier trekken we een grens’

De laatste keer dat Christian van Dongen actie voerde? Daarvoor moet hij heel diep in zijn geheugen graven. Het moet ergens in de jaren tachtig zijn geweest, tijdens de protesten tegen kernwapens. De vijftiger, met gladgestreken blauw blouse en rode helm, kijkt omhoog naar een grote eik. Aan de andere kant van de geluidswal razen auto’s over de A27. “Inmiddels behoor ik tot de generatie die cynisch zou moeten worden, maar dat wil ik niet.”

Dus staat hij op deze zonnige Tweede Paasdag met een touw om zijn middel tussen de activisten in de Amelisweerd, samen met zijn tienjarige dochter en haar vriendinnetje. “Anders dan met een demonstratie of een poster achter het raam, kan ik nu echt iets doen. In de boom klimmen is een daad van obstructie, het is toch een statement dat je maakt.”

Veertig jaar nadat actievoerders de Amelisweerd bezetten en bomen beklommen vanwege de aanleg van de A27, zitten ze er weer. Om te oefenen voor als het echt zover moet komen.

“Een laatste redmiddel”, noemt Els Rijke het. Zij is van de actiegroep ‘Amelisweerd Niet Geasfalteerd’. Ongeveer 25 klimmers meldden zich aan voor een klimoefening in het bos. Inmiddels hebben 3000 mensen zich als bosbeschermer opgegeven via de site ‘ikgadeboomin.org’, aldus de organisatie.

Toch door met plannen verbreding

Actiegroepen reageerden in eerste instantie opgelucht toen een passage in het regeerakkoord verscheen waarbij werd gesteld dat de verbreding waarschijnlijk niet doorgaat. De spandoeken konden naar zolder, zo was de gedachte. Het bleek ijdele hoop. Het verzet tegen kap van het bos in de Amelisweerd is opnieuw opgelaaid.

Dat gebeurde nadat VVD-minister Mark Harbers van Infrastructuur eind vorige maand aankondigde de verbreding van de ring Utrecht A27/A12 toch door te zetten. Harbers zegt weliswaar nadrukkelijk ruimte te houden voor een alternatief waaraan de regio werkt, maar Rijke van ‘Amelisweerd Niet Geasfalteerd’ is er niet zo gerust op. “Het plan is nooit van de baan geweest”, zegt ze. “Ik ben er boos over, hoewel het ook wel een beetje was verwacht.”

Eerdere klimacties in Limburg

Op de klimactie komen enthousiastelingen af die nog nooit eerder in de boom hebben gehangen, maar ook geoefende actieklimmers. Sommigen deden eerder dit jaar mee met het verzet in het Limburgse Sterrebos. Daar werden bomen bezet als verzet tegen de kap om autofabriek van VDL Nedcar uit te kunnen breiden.

Rijke was ook bij die actie. Ze ziet dat bomen klimmen om actie te voeren terug is van weggeweest. “Vooral in Duitsland gebeurt het veel.” In Nederland was de laatste grootschalige actie vóór het Sterrebos een bosbezetting in 2005 in het Limburgse Schinveld. “Tientallen mensen houden zich tegenwoordig bezig met klimoefeningen als verzet, ze trainen het hele jaar door.”

De 25-jarige Bram kijkt toe hoe een paar klimmers een van de oude eiken in gaan. Hij is ‘instructeur in opleiding’ van een groepje actievoerders die vaker de bomen ingaan. “Noem mij liever bomenbeschermer dan actievoerder.” Hij wil niet langer stilzitten, maar “het heft in eigen hand nemen” De twintiger zat ook een paar dagen in de bomen in het Sterrebos. “Een pittige ervaring, maar ik vind klimmen heel leuk. Dat scheelt.”

Als het ook zover komt in de Amelisweerd, gaat hij opnieuw de boom in. Net zoals Christian van Dongen: “Als dit bos echt gekapt wordt, klim ik de boom in. Of het helpt weet ik niet, maar dan kan ik in ieder geval iets doen.”

