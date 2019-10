Protesterende boeren rijden tegen afspraak in het Malieveld op

Het aantal tractoren op het Malieveld in Den Haag groeit gestaag en het veld loopt langzaam maar zeker vol. Na overleg met de gemeente Den Haag was de Koekamp als locatie afgesproken om te protesteren. Boeren moesten daar zonder tractor komen. De boeren wilden aanvankelijk demonstreren bij het Binnenhof, maar dat mocht niet.

Op de A12 is het heel druk met tractoren die richting Den Haag willen om daar te demonstreren. De boeren worden volgens de politie via afrit 5 op de A12 geleid naar het parkeerterrein van het Cars Jeans Stadion, maar negeren veelal de rode kruisen. Ze worden daarvandaan met pendelbussen naar de locatie gebracht waar ze kunnen demonstreren.

Vijftien boeren die vanochtend het Binnenhof op probeerden te komen, werden door de politie aangehouden op de Utrechtsebaan. Ook stonden ‘s ochtends al zware voertuigen van defensie klaar om tractoren met demonstrerende boeren tegen te houden. Onder andere bij het ministerie van finaniën, dat tussen het Malieveld en het Binnenhof ligt, staan defensiewagens dwars op de weg, al heeft dat de boeren er niet van kunnen weerhouden het Malieveld op te rijden.

Defensiewagens in Den Haag. Beeld Bart Zuidervaart

Uitgelaten, maar vriendelijke sfeer in De Bilt

Eerder op de dag kwamen zo'n 3000 boeren bijeen om te protesteren in De Bilt. Dat verliep vrij rustig. De boeren verzamelden zich bij sportcomplex Weltevreden, waar ze het sportveld opvulden om sprekers te horen op een podium.

De sfeer was uitgelaten, maar vriendelijk. Er stonden snacktrucks met fastfood en mobiele wc’s op het veld, en er werd harde beukmuziek gedraaid, met de leuzen ‘boeren boeren boeren’. Er waren opvallend veel jonge boeren op de been, veelal op klompen.

Ook was er veel politie aanwezig, met afzettingen en blokkades van (zij)wegen. De boeren parkeerden de vele tractoren een stuk van het sportcomplex af, alles werd netjes begeleid. Sommigen kwamen op een grote truck samen naar het protestveld, als een soort boeren pendeldienst.

Beschuldiging van de boeren gericht aan het @rivm op protest momenteel in De Bilt, in één zin. @trouw pic.twitter.com/5agGMwFvRV Frank Straver

‘Boeren worden naar de rand van de afgrond gedreven’

Jeroen van Maanen, woordvoerder van de Farmers Defence Force, is een van de sprekers op het podium in De Bilt. “Boeren zijn de kop van jut en worden door het RIVM, de politiek en de media naar de rand van de afgrond gedreven", aldus Van Maanen.

Met gedrevenheid, vakmanschap en passie hebben de boeren fantastische resultaten geboekt, vervolgde de woordvoerder. Volgens hem is de uitstoot van veel stoffen zoals ammoniak de laatste jaren flink verminderd door de boeren.

“De media misbruiken het ene na het andere nepnieuwsrapport om nog meer problemen op naam van de landbouw te schrijven”, zei Van Maanen. “De politiek neemt dit zonder gedegen onderzoek over. Op basis van leugens, aannames en emoties wordt een beslissing genomen die de hele landbouwsector steeds dichter naar de rand van de afgrond drijft.”

Ook het RIVM kreeg nog een veeg uit de pan van Van Maanen. “Voor leugens, aannames en rekenmodellen zit je bij het RIVM aan het goede adres.”

Boeren parkeren hun tractoren op een sportpark in de omgeving van het gebouw van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in De Bilt. Ze demonstreren onder meer tegen de stikstofaanpak van de overheid, waarvan zij de dupe zeggen te zijn. Beeld ANP

RIVM: ‘Stikstofberekeningen zijn van hoge kwaliteit’

Directeur Hans Brug van het RIVM reageerde op het podium. “U geeft mij mee dat u twijfels heeft over de cijfers van het RIVM", begon Brug. “Volgens internationale standaarden zijn de stikstofberekeningen die wij doen van hoge kwaliteit. Dat zeggen ook deskundigen in het buitenland over ons. De kritiek die ik vandaag en eerder deze week heb gehoord, zullen vanzelfsprekend worden meegenomen in de evaluaties. Dat is wat ik jullie wil zeggen vandaag.”

Enkele boeren schreeuwden “niet waar” tijdens het verhaal van de RIVM-baas. De topman dankte de boeren nog dat ze niet voor de deur van het RIVM staan. “Wij moeten zeven dag per week, 24 uur per dag beschikbaar zijn voor het uitgeven van bijzondere medicijnen. Als we trekkers voor de deur hadden staan, dan had dat niet door kunnen gaan met alle effecten voor de volksgezondheid. Dank dat u hier staat en niet dichter voor de deur.”

Rivm-directeur Hans Brug sprak de boeren bij Bilthoven toe: de stikstofcijfers zijn robuust, van de hoogste kwaliteit en worden internationaal gecontroleerd. @trouw Frank Straver

Overlast op de weg

Het boerenprotest zorgde aan het begin van de ochtend al voor veel overlast. Het verkeer rond Utrecht stond helemaal vast. Op de A7 bij het Noord-Hollandse Middenmeer werd een motoragent geraakt door een tractor. Dat gebeurde toen de bestuurder van de tractor een bocht wilde nemen.

Volgens de politie lijkt er geen opzet in het spel. De motoragent moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Hoe ernstig de agent gewond is, is onbekend.

