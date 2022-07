Protest bij het provinciehuis Leeuwarden. ‘Waarom met een getrokken pistool op boeren afgaan?’

De trekker van de 16-jarige werd dinsdag bij een boerenprotest op de A32 bij Heerenveen geraakt door een politiekogel. De jongen en twee andere verdachten (46 en 34) zaten gisteren even vast in Leeuwarden voor poging tot doodslag. ’s Avonds kregen de drie te horen dat ze het onderzoek in vrijheid mogen afwachten.

Er hangen grote en kleine Friese vlaggen aan de diverse trekkers voor het provinciehuis. Aan een geparkeerde vrachtwagen met oplegger is een spandoek opgehangen: ‘Een NL zonder boeren is als een pooier zonder hoeren’. De demonstranten eisen een gesprek met de Friese statenleden. Die moeten zich ronduit tegen het stikstofbeleid keren, vinden ze. Maar statenleden zijn er niet. Een tweedaagse ‘retraite’ op Terschelling werd geschrapt, mede omdat er werd gevreesd voor hun veiligheid.

‘Het gaat niet om de natuur’

Op een van de blauwe banken die de boeren voor het provinciehuis hebben neergezet, zit boerin Elske Bruinsma – lichtblauwe blouse, paardenstaart- uit Jirnsum. Zij is hier omdat ze het “beschamend” vindt dat de politie schoten heeft gelost. “Op een jongen nog, die vecht voor zijn toekomst. Vanmorgen zag ik dat filmpje en ik kreeg echt tranen in mijn ogen. Dat dit in dit land gebeurt. Een jongen beschieten die gewoon terug wilde rijden naar heit en mem.” Ze runt met haar man een veehouderij (220 koeien). De kleurenkaart van minister Van der Wal noemt ze onrechtvaardig. “Die is gebaseerd op niks. Op aannames. Er zijn zelfs helemaal geen metingen voor verricht.” Maar de natuur lijdt toch onder de uitstoot van ammoniak? “Het gaat niet om de natuur”, zegt ze. “Er moeten huizen worden gebouwd op landbouwgrond. Dat zei Van der Wal gisteravond zelf op tv. Het is allemaal zo kortzichtig. Rutte moet opstappen.”

Twee demonstranten, een stel uit Donkerbroek (59 en 62) is naar Leeuwarden gekomen om de boeren te steunen. Hun naam willen ze niet zeggen. “De boel ploft”, weten ze. “Eerst de toeslagenaffaire, toen corona, de aardbevingsschade en nu dit.” Ook zij zijn boos over het politieoptreden in Heerenveen. De vrouw, zwarte legging, witte gympen en tatoeages op een arm – noemt dit “de druppel”. “Waarom met een getrokken pistool op boeren afgaan? Een paar centimeter verder en dan zou die jongen dood zijn geweest.”

Later discussieert boerenwoordvoerder Mark de Jong met twee agenten. “Dit was geen waarschuwingsschot”, bijt hij de diender toe. “Daar kan ik niet over oordelen”, antwoordt die stoïcijns. De Jong: “Hoe kan een jongen van zestien een bedreiging zijn? Dit was shoot to kill.” De agent: “De collega heeft een keuze gemaakt en dit incident wordt onderzocht.” De Jong: “Jaja, de slager die zijn eigen vlees keurt.”

