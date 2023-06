Proosten met mocktails bij het Offerfeest: ‘Ik drink niet, maar had wel behoefte aan interessante drankjes’

De tafel in het huis van de 33-jarige Houda Loutfi staat vandaag vol roze, oranje en rode drankjes in opvallende cocktailglazen. Of eigenlijk: mocktailglazen. Want alcohol komt er niet aan te pas - hier in Zoetermeer wordt het islamitische Offerfeest gevierd. Dat doen ze met de hele familie. “Het is belangrijk om de kinderen bij het feest te betrekken”, zegt Loutfi. “Ook mijn dochter van negen vindt ze erg lekker.”

Ze haalt haar recepten uit het nieuwe boek van de zussen Senna en Esma el Mourabit, Mocktail Party. Alcoholvrije drankjes voor elke gelegenheid, dat enkele weken geleden is uitgekomen. Binnenkort volgt een tweede druk.

Van babyshowers tot bedrijfsfeesten

Sinds 2019 maken de zussen uit Veenendaal hun kleurrijke drankjes, onder de bedrijfsnaam Mono Mocktails. “Ik heb jarenlang in de horeca gewerkt, en zag daar allemaal trendy cocktails voorbijkomen”, vertelt Esma (27). “Ik drink zelf geen alcohol, maar ik had ook behoefte aan interessante drankjes.”

Vanaf het begin deed Senna (32) mee. Eerst maakten de zusjes, die zelf islamitisch zijn, de mocktails vooral voor geloofsgenoten. Maar al snel werd volgens Esma de doelgroep groter. “We staan bij heel uiteenlopende culturele feesten, maar ook op babyshowers, bedrijfsfeesten en verjaardagen.”

Inmiddels staan ze ook bij heel wat feestjes van BN’ers. Van de voetballers Nordin en Sofyan Amrabat bijvoorbeeld, maar ook van de zangeressen Famke Louise en Emma Heesters. Laatstgenoemde zei dat ze dankzij de mocktails heel de avond ‘worry free’ was geweest. “Gelukkig was ik de volgende dag weer fit om te zingen.”

De zussen hebben via sociale media groot succes behaald, vertelt Senna. “Veel mensen kenden mocktails niet. Zo werden we trending en onwijs populair.” Hun Instagramaccount staat vol met piramides, rijen en opeenstapelingen van tientallen roze-gevulde glazen. Ondertussen hebben ze al bijna 285.000 volgers.

Lekker eten en drinken

Ook Deqa Warsame (34) uit Zeist gaat het boek gebruiken voor het Offerfeest. “Ik vier het in bijzijn van familie, vrienden en buren. Normaliter is iedereen druk met werk of studie. Dit is een mooie dag om mensen samen te brengen, en daar hoort ook lekker eten en drinken bij.” Of de recepten gaan lukken, weet ze nog niet zeker. “Ik ga het voor het eerst proberen. Ik ben niet heel erg crea.”

De zussen serveren hun eigen mocktails ook tijdens het Offerfeest. Ze hebben de dag vrij genomen, en brengen het feest door met hun familie. “Het Offerfeest is voor ons echt een vrije dag”, vertelt Esma. “We gaan wel mocktails maken, maar als we dat voor onze familie doen, voelt dat niet aan als werken”.

Welke drankjes ze zelf aanraden voor het Offerfeest? Senna: “Er staan speciale mocktails in het boek voor dit soort feestdagen, maar eigenlijk kun je alle drankjes met een zomerthema vandaag ook prima maken.”

Geen pornstar maar een monostar

Gangbare namen van cocktails zijn gekuist in het mocktailsboek van de zusjes. Zo is de ‘pornstar martini’ omgedoopt tot de ‘monostar-martini’. Dat moet ook klanten behoeden voor gênante situaties. “Afgelopen week stonden we bij een bedrijfsfeest, waar mensen het over de pornstar martini hadden”, vertelt Esma. “Een man die dat hoorde wilde dat ook graag bestellen, maar voelde zich bezwaard om die naam openlijk uit te spreken. Dus stuurde hij zijn vrouw op ons af.”

“Bepaalde namen van cocktails vinden we ongepast, omdat ze bijvoorbeeld een ordinaire term bevatten,” zegt Senna. “Voor elke mocktail hebben we daarom heel bewust onze eigen naam gecreëerd.”

Lees ook:

‘Altijd dezelfde vragen rond de ramadan, dat ben ik nu beu’

De vastenperiode voor moslims is begonnen. Vier gelovigen over vier vragen die hun tijdens deze periode vaak gesteld worden. ‘Ik vast niet omdat het moet, maar omdat ik het wil.’