Pronken met een verdachte, mag dat?

De hele wereld kan het zien: een strompelende Saïd R. tussen zwaar bewapende leden van de Colombiaanse elite-eenheid die hem arresteerden. Omdat hij voorovergebogen loopt, blijft zijn gezicht verborgen, maar de boodschap van de beelden die de politie in Colombia online publiceerde lijkt te zijn: we hebben hem.

Toevallig kwam maandagavond ook tot in detail de arrestatie van die andere Nederlandse verdachte, en de vermeende handlanger van R., aan bod in een uitzending van ‘Nieuws­uur’. De politie van Dubai liet de Nederlandse cameraploeg uitgebreid de overhoop gehaalde villa zien waar Ridouan T. in december werd gearresteerd, toen hij blijkbaar met een glas wijn nietsvermoedend tv zat te kijken. Beide mannen zijn in Nederland verdachte in een omvangrijk proces rond een reeks liquidaties en pogingen daartoe.

In Nederland is het moeilijk voorstelbaar dat de politie online met een arrestant pronkt of voor nationale ­televisie nog even het kussen van de bank optilt waar een verdachte een stapel cash had verstopt. Of toch niet?

Ook de Nederlandse politie publiceert regelmatig beelden van politieacties online, waaronder van arrestaties. Bijvoorbeeld in het najaar van 2018 toen een arrestatieteam zes terreurverdachten uit Arnhem arresteerde. Al moet je door de verre afstand van de camera wel goed kijken om te zien wat er gebeurt. Een ander voorbeeld: de politie in Hengelo laat via YouTube zien hoe een (onherkenbaar gemaakte) man die auto’s vernielt wordt gearresteerd, onder meer via beelden van de bodycam van een van de agenten.

De grens verschuift door bodycams

Volgens Arnout de Vries, die bij TNO onderzoek doet naar sociale ­media en opsporing, heeft de politie verschillende redenen om dergelijke beelden online te zetten. “Ze tonen zo het grote publiek wat het werk van de politie inhoudt. En het gaat ook een beetje om imago. Om te laten zien: we pakken die gasten.”

De bodycams die veel agenten inmiddels dragen, zorgen er volgens De Vries voor dat de grens van wat de politie laat zien ook hier verschuift. “Die trend is overgewaaid uit de VS. Je ziet dat de politie daar beelden soms actief publiceert vanwege de transparantie en om regie te houden over het verhaal over wat er precies is gebeurd.”

Na kritiek dat de beelden de privacy van de betrokkenen kunnen schenden, heeft de politie regels opgesteld over wat wel en niet kan in de eigen video’s. Maar volgens Lotte Houwing van online burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, gaat het in de praktijk nog steeds wel eens mis. Dan is bijvoorbeeld het huisnummer van de woning waar de politie binnenvalt wel geblurd, maar dat van de buurman in de portiekflat niet. Of een gezicht is wel afgedekt, maar tattoos of andere herleidbare kenmerken niet.

Houwing, die de uitingen van de politie al langer kritisch volgt, vraagt zich bovendien af waarom het publiek bepaalde dingen te zien krijgt. “In het tv-programma ‘Bureau Burgwallen’, dat over het werk van de politie gaat, zat bijvoorbeeld een scène waarin agenten een flat binnengaan waar een naakte man met een psychose rondloopt en een huilende vrouw aanwezig is. De politie wil daarmee vast laten zien dat hulpverlening bij haar werk hoort, maar ik vraag me af: waarom moet dit op tv? Dit zijn twee mensen op een zeer kwetsbaar moment.”

