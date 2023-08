Prominent en oud-staatssecretaris Mona Keijzer verlaat het CDA

De woordvoerder wilde niet zeggen waarom Keijzer vertrekt. Maar volgens RTL was ze kritisch op de mogelijke kandidatuur van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls voor het lijsttrekkerschap. Haar kritiek zou door de partijvoorzitter Hans Huibers niet serieus zijn genomen, aldus RTL. Dat was voor haar de laatste spreekwoordelijke druppel.

Coronabeleid

Keijzer was staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Rutte III. Ze werd in september 2021 door premier Mark Rutte ontslagen nadat ze zich in De Telegraaf negatief had uitgelaten over het coronabeleid. Ondanks dat ontslag bleef ze bij die kritiek, zei ze in een interview met Trouw: ‘We bouwen met 2G een surveillancemaatschappij. Voor een virus waar de meeste mensen geen last van hebben.’

In 2020 wilde ze lijsttrekker worden voor de partij, maar legde het af tegen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt. In 2017 haalde ze bij de verkiezingen ruim 165.000 stemmen.

