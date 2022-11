Prognose: meer dan 4200 alleenreizende kinderen vragen dit jaar asiel aan

Iedere week melden zich momenteel tussen de 100 en 150 alleenreizende kinderen voor asiel in Ter Apel. Hierdoor verwacht de regering dit dat dit jaar ruim 4200 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) asiel aanvragen in Nederland. Dat blijkt uit de laatste prognoses die vrijdag naar buiten zijn gebracht. Vorig jaar vroegen nog 2191 alleenreizende kinderen asiel aan in Nederland.

Aanvragen van alle asielzoekers namen dit jaar fors toe. Maar al die alleenreizende kinderen zorgen voor veel extra druk op de opvang- en asielketen, die al door de hoeven zakt. De amv-opvang is ‘overbezet’, stelt staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) in een bericht namens de regering. Dat is zorgelijk, stelt hij, gelet op de begeleiding die deze kwetsbare groep nodig heeft.

De regering voert daarom een verstrekkende maatregel door. Van der Burg is van plan om minderjarige asielzoekers drie maanden voordat zij achttien worden al door te laten stromen naar volwassenenopvang ‘als dat passend’ is. Van der Burg schrijft dat hij die maatregel ‘liever niet’ neemt, maar dat die nodig is om de problemen in de opvanglocatie in Ter Apel op te lossen.

Kinderen moeten zich groter voordoen

Vluchtelingenwerk Nederland reageert kritisch op deze maatregel. “Dit is zorgelijk”, zegt een woordvoerder. “Deze groep heeft veel begeleiding nodig en als ze eerder naar volwassenenopvang moeten, vrezen we dat minderjarigen uit beeld raken. Ook worden kinderen zo gedwongen zich groter voor te doen dan ze al zijn.”

Jongeren die alleen in Nederland aankomen, kunnen niet worden opgevangen in normale asielzoekerscentra – of in de noodlocaties die door het hele land zijn geopend. Ze hebben recht op een plek in een speciaal voor deze groep ingerichte kleinschalige opvang met veel begeleiding. Kinderen onder de vijftien gaan naar gezinnen.

Het lukt bij lange na niet om voldoende van deze speciale locaties te openen. Gemeenten komen namelijk niet over de brug. Van de 1700 plekken waar staatssecretaris Van der Burg om had gevraagd, zijn er hooguit enkele honderden toegezegd, in onder meer Groesbeek en Heino.

Ondertussen is de opvang van alleenreizende kinderen in Ter Apel al wekenlang illegaal. Begin oktober beval de rechtbank Den Haag de regering en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers niet meer dan 55 amv’s op te vangen in Ter Apel. Deze week sliepen er echter nog steeds 250 alleenreizende kinderen in het Groningse centrum.

Vier nieuwe onderzoeken

Sinds die uitspraak van de rechtbank loopt Van der Burg nog vooral achter de feiten aan. Het kabinet wil ‘grip krijgen’ op de hogere asielinstroom dit jaar, die waarschijnlijk uitkomt op in totaal 48.200 aanvragen, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, maar slaagt daar door een verdeelde coalitie nauwelijks in.

Eigenlijk had er allang een wetsvoorstel moeten liggen om asielzoekers gelijk over Nederland te kunnen spreiden, maar daarover wordt nog steeds onderhandeld. Hoewel het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer ‘extra maatregelen’ aankondigt, blijft écht ingrijpen voorlopig uit. Wel wil staatssecretaris Van der Burg maar liefst vier onderzoeken starten: waarom relatief veel vluchtelingen hier een vergunning krijgen, waarom de procedures veel complexer zijn geworden, hoe de opvanglocaties leger kunnen, en waarom het aantal amv’s zo toeneemt.

