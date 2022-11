Proces tegen verdachten van moord op Peter R. De Vries moet over

De rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries begint weer van voren af aan. Eigenlijk had de rechtbank afgelopen zomer al uitspraak moeten doen in de zaak, maar omdat er nieuwe informatie kwam werd die uitspraak uitgesteld. Het uitstel doorkruiste de emigratieplannen van een van de rechters. Terwijl de strafzaak verder gaat, is zij er niet meer bij. Een nieuwe rechter vervangt haar, maar dat is niet zomaar toegestaan.

De wet schrijft voor dat het proces in dat geval opnieuw gevoerd moet worden, tenzij alle procespartijen vinden dat het kan doorgaan. De advocaten van Kamil E., de Poolse man die de chauffeur zou zijn geweest bij de moord op De Vries, willen dat de zaak opnieuw begint omdat de nieuwe informatie die in de zomer opdook ontlastend kan zijn voor hun cliënt. Tegen zowel Kamil E. als de vermoedelijke schutter Delano G. heeft het Openbaar Ministerie (OM) een levenslange celstraf geëist.

Gezamenlijke behandeling van twee zaken

Als de zaak weer wordt opgepakt, zullen niet twee maar in totaal zes verdachten terechtstaan. Het OM had de moord op De Vries in eerste instantie opgesplitst in twee strafzaken. In de eerste zaak, Iraklia geheten, staan de twee verdachten terecht die ervan worden beschuldigd uitvoerders te zijn van de moord: Delano G. en Kamil E. In een tweede strafzaak, met de naam Hendon, komen vier andere betrokkenen voor de rechter. Dat zijn opdrachtgever Krystian M., de twee mannen die hebben gefilmd hoe de zwaargewonde De Vries op straat lag en vierde man die eerder in Polen is aangehouden.

De advocaten in de zaak Hendon zien zoveel dwarsverbanden dat zij om een gezamenlijke behandeling met Iraklia vragen. Die aanvraag keurde de rechter eerder deze week goed. Al worden de twee zaken tegelijkertijd gevoerd, het blijven wel twee verschillende onderzoeken; iets waar de advocaten moeite mee hebben. Ze zijn bang dat zij niet alle relevante informatie voor hun cliënten krijgen.

Tijdens de zitting van donderdag kwamen officier van justitie en advocaten stevig met elkaar in botsing. De advocaten verwijten de officieren van justitie niet integer te zijn, omdat zij informatie achter zouden houden. Dat gaat bijvoorbeeld om informatie dat Kamil E. sterk onder druk is gezet om als chauffeur op te treden bij de moord. Dat zou ontlastende informatie voor E. zijn.

Volgens de officier van justitie in de zaak Iraklia had hij die informatie niet omdat de gegevens naar boven kwamen in het andere onderzoek, Hendon. De officieren die Hendon behandelen, deelden de informatie niet met de officieren in Iraklia. Hadden zij dat wel gedaan, dan hadden ook de advocaten van de verdachten moeten worden ingelicht. En dat zou het onderzoek kunnen schaden, aldus de officieren in Iraklia.

Emotioneel belastend voor de familie

De familie van De Vries liet de rechtbank weten dat het opnieuw behandelen voor hen emotioneel belastend is en vraagt of daar rekening mee gehouden kan worden. De rechtbank zei zich die belasting te kunnen voorstellen, maar waarschuwde dat zij er niet aan ontkomt een aantal voor de nabestaanden zeer gevoelige aspecten opnieuw te bespreken.

Lees ook:

OM koppelt moord op Peter R. de Vries aan terrorisme

Een van de advocaten in de strafzaak naar aanleiding van de moord op Peter R. de Vries waarschuwt voor het aan verdachten toedichten van een terroristisch oogmerk. Het OM kwam gisteren tot die conclusie.