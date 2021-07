Proces liquidatie Derk Wiersum heeft door de aanslag op Peter R. de Vries extra lading gekregen

Een bloedband hebben ze niet. Toch zouden Moreno B. en Giërmo B. elkaar als broers zien, zo stelde het Openbaar Ministerie tijdens een voorbereidende zitting. Maandag trof het duo elkaar opnieuw voor het hekje. In het zwaar beveiligde Justitieel Complex Schiphol ging het proces rond de dood van Derk Wiersum inhoudelijk van start. Beide mannen worden verdacht van moord op de advocaat in 2019.

Van meet af aan was de strafzaak beladen. Met de liquidatie van Wiersum is twee jaar geleden een grens overschreden. Nooit eerder werd een advocaat op zo’n wijze doodgeschoten in Nederland, op klaarlichte dag en pal op straat. Politici, juristen en de politie waren verbluft. Ze spraken stuk voor stuk van een ‘aanslag op de rechtsstaat’.

Die woorden klonken vorige week opnieuw, nadat misdaadverslaggever Peter R. de Vries dinsdagavond werd belaagd met kogels. Die aanslag versterkte de gevoelens van ontsteltenis in de samenleving en maakt dat er voor justitie nóg meer op het spel lijkt te staan tijdens het proces rond de moord op Wiersum.

Opvallend zijn namelijk de parallellen tussen de aanslagen op Wiersum en De Vries, en één gelijkenis in het bijzonder. Beide mannen stonden Nabil B. bij. Hij is kroongetuige in het Marengo-proces, een immense zaak die draait om zes liquidaties, vier pogingen daartoe en zeventien verdachten. Zijn belastende verklaringen vormen een belangrijk deel van het bewijs tegen sleutelfiguur Ridouan T. en de leden van zijn vermeende criminele organisatie.

Tip over Ridouan T. onvoldoende

Vóórdat De Vries aantrad als vertrouwenspersoon, adviseur en woordvoerder van B. in Marengo, was Wiersum zijn advocaat. En net als in 2019, is de naam Ridouan T. veelvuldig gevallen na de aanslag op De Vries, iets wat ook gebeurde nadat de broer van de kroongetuige in 2018 werd vermoord. Ook nu weer zag Ridouan T.’s advocaat de noodzaak om haar cliënt publiekelijk te verdedigen. ‘Zonder enige objectieve onderbouwing’ wordt in de media gewezen naar T., schrijft Inez Weski op de website van haar kantoor.

Ook meldde ze in het bericht dat T. niet wordt vervolgd voor de dood van Wiersum, noch als verdachte is aangemerkt in de strafzaak. Dat klopt. Het Openbaar Ministerie vermoedt weliswaar dat T. de opdrachtgever was voor de moord, zo bleek tijdens de voorbereidende zittingen, maar overtuigend bewijs om hem hiervoor te vervolgen ontbreekt. De bij justitie binnengekomen tip over T.’s vermeende betrokkenheid is onvoldoende.

Wel staat Ridouan T.’s neef Anouar T. terecht. Hij wordt in de zaak verdacht van het leveren van de auto’s die bij de voorbereiding en de uitvoering van de moord op Wiersum zijn gebruikt, en wordt apart berecht. Wanneer Anouar T. precies in het beklaagdenbankje wordt verwacht, is nog onduidelijk. De datum hangt onder meer af van het onderzoek tegen hem. In maart werd zijn voorlopige hechtenis geschorst, omdat de rechtbank oordeelde dat er onvoldoende bewijs lag dat Anouar T. op de hoogte was van de moordplannen.

Motief staat nog niet vast

Tegen Moreno B. en Giërmo B. heeft justitie meer bewijs verzameld, zo bleek maandag. Na lang met de verdediging te hebben gesteggeld over procedurele kwesties, ging de rechtbank in op de gestolen auto’s die voor de moord gebruikt zijn en het DNA van de mannen, dat in de voertuigen is gevonden. Ook op onder meer telecomgegevens, onderschepte berichten en opvallende uitgaven baseert het OM de verdenkingen.

Zelf ontkennen B. en B. met de moord te maken te hebben. Maandag beriepen de twee zich op hun zwijgrecht, iets wat ook de inmiddels veroordeelde verdachte van een andere moord in de cirkel van kroongetuige Nabil B. geregeld deed. Shurandy S. bekende tijdens zijn proces Nabil B.’s broer te hebben neergeschoten. Maar over zijn eventuele opdrachtgever(s) en het waarom van de liquidatie hield hij de kaken stijf op elkaar.

Ook in de zaak rond Wiersum is het motief voor de moord vooralsnog niet vastgesteld. In ieder geval de komende vier dagen gaat het proces verder.

