Problemen op de fietspaden niet opgelost met maximumsnelheid

Wethouder van Amsterdam Melanie van der Horst wil een maximumsnelheid voor elektrische fietsen van 20 kilometer per uur. Van der Horst richt zich daarmee op de toenemende aantallen e-bikes die volgens haar het fietspad onveiliger maken. Omdat de wethouder op nationale wet- en regelgeving stuit, pleit ze in Den Haag voor een maximumsnelheid. Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond: “Ik verwonder me over dit voorstel. Ik weet niet wat het oplost.”

‘Het gevoel van onveiligheid heeft mogelijk tot gevolg dat mensen minder durven te fietsen’, schrijft wethouder Van der Horst in een brief aan de gemeenteraad. Ze wijst op een enquête van AT5 uit 2021 waaruit blijkt dat 70 procent van de Amsterdammers zich zorgen maakt over veiligheid in het verkeer. Met name de snelheid van elektrische fietsen en scooters veroorzaken het onveilige gevoel.

Het probleem op de Amsterdamse fietspaden wordt volgens Van Garderen niet opgelost door een maximumsnelheid. “Door de helmplicht op scooters kopen jongeren een e-bike en voeren die op. Dat mag niet, volgens de wet mogen elektrische fietsen maar 25 kilometer per uur trappen.” Om dat aan te pakken is volgens haar geen wetswijziging nodig, maar meer controle. “De gemeente heeft de instrumenten daarvoor al in handen.”

Moeilijk te handhaven

Wendy Weijermars van het onderzoeksbureau voor verkeersveiligheid (SWOV) vindt het begrijpelijk dat Amsterdam, gezien de drukte op de fietspaden, iets wil doen. “De wethouder baseert zich op het onveiligheidsgevoel in het verkeer. Het lastige is dat we weinig weten over de daadwerkelijke onveiligheid door e-bikes, die cijfers hebben we niet. We weten nog niet of e-bikes met een te hoge snelheid een oorzaak zijn van ongevallen.”

Weijermars zet ook vraagtekens bij de handhaafbaarheid. “Het handhaven van de snelheid van auto’s is geautomatiseerd via camera’s die kentekens controleren. Dan kan niet met fietsen”. Handhaven kan wel door mensen staande te houden, zegt Weijermars, “maar de capaciteit om dat te doen ontbreekt”.

Steeds meer e-bikes

Terwijl de scooter net van het fietspad is verbannen, domineren fatbikes en Van Moofs nu het straatbeeld in veel steden. Bijna een derde van de fietsers in Nederland gebruikt een elektrische fiets en 65 plussers doen dit het meest volgens het RIVM. Die groep lijkt ook het kwetsbaarst voor ongevallen. Uit een analyse van Star (Smart Traffic Accident Reporting) blijkt dat het aantal ongevallen met e-bikes toeneemt, vooral bij vijftigplussers.

Volgens Van Garderen komt het toegenomen aantal ongevallen met e-bikes vooral omdat het aantal e-bikes is toegenomen. “Die toename is logisch. Mensen met een e-bike fietsen ook nog eens meer kilometers, zeker de vijftigplussers.” Daarnaast zijn de fietspaden volgens Van Garderen nog niet goed ingericht voor de elektrische fiets.

Toch ziet Van Garderen de veiligheid op fietspaden als een serieus probleem. Het aantal verkeersongevallen neemt in de afgelopen jaren steeds toe, volgens de analyse van Star. De oplossing? “Onder andere bredere fietspaden, 30 kilometer per uur voor auto’s en beter controleren op opgevoerde fietsen”, aldus Van Garderen.

Lees ook:

Zijn al die elektrische fietsen nou een vloek of zegen voor het klimaat?

Scholieren die in plaats van met de omafiets elektrisch naar school roetsjen, zijn niet echt duurzaam bezig. Werknemers die de auto laten staan voor de e-bike dan weer wel. Is de elektrische fiets nou een vloek of zegen voor het klimaat?