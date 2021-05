Pro-Palestinabetogers trekken door steden

In diverse plaatsen in ons land zijn zondag Pro-Palestinademonstraties gehouden. Zo lopen er door Amsterdam duizenden mensen in een mars om steun te betuigen aan Palestina.

In Eindhoven trok een groep na een manifestatie op het Stadhuisplein ook de stad in. Ook in Nijmegen, Groningen en Enschede gingen sympathisanten de straat op.

Op de Dam verzamelden zich in de middag enkele duizenden mensen. Daarna begon de menigte rond 16.00 uur aan een mars, over het Rokin, langs de Amstel en het Weesperplein, met als eindpunt het Amstelstation. De politie is ruim aanwezig, houdt de demonstranten in de gaten en zet de straten af zodat het verkeer er niet langs kan. De sfeer is gemoedelijk.

De gemeente liet eerder op Twitter weten dat het te druk was bij de demonstratie op de Dam. “Sluit niet meer aan. Kom niet meer naar de Dam. Houd 1,5 meter afstand”, aldus de gemeente. In Amsterdam kwamen op het Beursplein ook enkele tientallen betogers met Israëlische vlaggen samen. Ook daar was politie aanwezig.

Op het Stadhuisplein in Eindhoven kwamen honderden mensen bij elkaar. De aanwezigen werden in het Arabisch en Nederlands toegesproken door onder anderen de voorzitter van de Palestijnse gemeenschap in Nederland. Veel aanwezigen droegen de Palestijnse vlag, spandoeken en demonstratieborden. Aan het begin van de manifestatie hielden de deelnemers een minuut stilte voor wat genoemd werd “de slachtoffers van de apartheid en genocide”. De organisatie riep mensen bij herhaling op anderhalve meter afstand te houden, maar dat lukt niet echt.

Bijeenkomst beëindigen

De gemeente en politie hebben de organisatie van de manifestatie op het Stadhuisplein om 16.30 uur gevraagd de bijeenkomst te beëindigen. Het was er te druk en de coronaregels werden niet nageleefd zei een woordvoerster van de politie. Daarop heeft de organisatie iedereen gevraagd naar huis te gaan, maar een grote groep trok alsnog de stad in met veel Palestijnse vlaggen, begeleid door de politie. Rond 17.00 uur is ook deze demonstratie beëindigd.

In Nijmegen waren er volgens de Gelderlander ook zo veel mensen bij elkaar in het Valkhofpark en later in het centrum, dat de burgemeester de betoging liet ontbinden. Volgens RTV Noord kwamen er zo’n 200 demonstranten samen op de Grote Markt in Groningen. In een park in Enschede hadden zich enkele honderden mensen verzameld, schrijft RTV Oost.

Dezer dagen zijn in Nederland en de rest van Europa meerdere betogingen ter ondersteuning van Palestina. De demonstraties zijn een reactie op oplopende spanningen tussen Israël en de Palestijnen. De luchtaanvallen gaan over en weer.

Boris Johnson spreekt zich uit tegen antisemitisme

De Britse regering heeft zich krachtig uitgesproken tegen antisemitische uitlatingen van mensen die in Londen steun betuigden aan de Palestijnen. “Er is geen plaats voor antisemitisme in onze samenleving”, liet premier Boris Johnson weten via Twitter.

Hij zei aan de kant te staan van de Britse joden “die het soort schandelijke racisme dat we vandaag hebben gezien niet te verduren zouden moeten krijgen”.

“Walgelijk en schandelijk”, reageerde minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab op een filmpje op Twitter waarin mannen met Palestijnse vlaggen op hun auto’s in het noorden van Londen met een megafoon onder meer oproepen “dochters van joden te verkrachten”.

There is no place for antisemitism in our society. Ahead of Shavuot, I stand with Britain’s Jews who should not have to endure the type of shameful racism we have seen today. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 16 mei 2021

