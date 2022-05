Private opleider NCOI misleidt met niet-erkende masterdiploma’s

Privaat onderwijsinstituut NCOI heeft de onderwijswetgeving overtreden. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een dinsdag gepubliceerd rapport. NCOI heeft de afgelopen vier jaar masterdiploma’s verstrekt die wettelijk niet zijn toegestaan. De inspectie tikt NCOI daarnaast op de vingers voor het onduidelijk voorlichten van cursisten en studenten over wat hun diploma waard is.

NCOI is de grootste private opleider van Nederland. Het nam de afgelopen jaren tientallen concurrenten over. Zo vallen cursusgigant LOI, secretaresse-opleider Schoevers en private middelbare school Luzac allemaal onder ditzelfde moederbedrijf.

Een deel van het aanbod van al die opleiders is officieel erkend als een hbo-bachelor. Maar het grootste gedeelte van het aanbod bestaat uit cursussen: korte programma’s zonder officiële erkenning van de accreditatieorganisatie NVAO.

‘Executive’ en ‘professional’ masters

De overtredingen die de inspectie vaststelt gaan over het verschil tussen erkende en niet-erkende programma’s. De onterecht verstrekte diploma’s horen bij zogenoemde ‘executive masters’ en ‘professional masters’. Op de diploma’s staat het woord ‘master’ vermeld, maar zij worden niet officieel als masteropleiding erkend.

Vijf verschillende NCOI-opleiders hebben de afgelopen vier jaar zulke diploma’s die wel ‘master’ heetten, maar geen echte master waren, uitgereikt. Volgens de inspectie is dat in strijd met de wet.

In totaal kregen ruim vijfhonderd studenten zo’n diploma. Volgens de inspectie komt het zelden voor dat één onderwijsinstituut zo veel onterechte diploma’s uitreikt. Cursisten kunnen in de problemen komen met solliciteren als hun diploma niet officieel erkend blijkt.

Een studie of een cursus?

Volgens de inspectie wekt NCOI daarnaast verwarring over de status van opleidingen. Zo staan erkende bacheloropleidingen en korte cursussen door elkaar op de website. Daarnaast zegt het bedrijf online dat een student bijvoorbeeld een ‘diploma hbo-ergotherapie’ zal krijgen, terwijl het slechts om een eenjarig niet-erkend programma ‘op hbo-niveau’ gaat. Zulke onduidelijkheden zijn er bij alle zestien onderzochte NCOI-opleiders, zegt de inspectie. Ook noemt NCOI zichzelf op zijn website ‘universiteit’, terwijl dit volgens de inspectie wettelijk niet is toegestaan.

NCOI paste een deel van de onduidelijke formuleringen aan, maar volgens de inspectie voldoet de online informatie nog steeds niet aan de wet.

Op de stoel van de wetgever

NCOI schrijft in een reactie dat de conclusies van de onderwijsinspectie “onterecht zijn, juridische grond missen en zelfs in strijd zijn met de wet”. De wetgeving over diploma’s is onduidelijk, aldus de opleider. Ook schrijft NCOI in een bij het rapport gevoegde reactie dat de inspectie haar eigen normen heeft verzonnen. “Daarmee gaat de toezichthouder op de stoel van de wetgever zitten.” Volgens NCOI kunnen volwassen studenten het verschil tussen een erkende opleiding en een niet-erkend programma heel goed zelf inschatten.

De onderwijsinspectie zegt dat studenten duidelijk moeten weten aan welke opleiding ze beginnen en wat voor diploma ze ontvangen. De Inspectie erkent dat er een grijs gebied is omdat sommige termen niet wettelijk zijn beschermd. “We hebben gepleit voor aanpassing van de wet. Maar hoe meer begrippen in de wet worden beschermd, hoe meer nieuwe begrippen er worden verzonnen.” Het is nu aan de minister van onderwijs om te bepalen of NCOI beboet zal worden.

Een agressieve groeistrategie

Uit eerder onderzoek van platform Investico samen met Trouw, mede voor De Groene Amsterdammer, bleek al dat NCOI-opleiders onduidelijk communiceren over hun opleidingen. Studenten wisten bijvoorbeeld niet of hun diploma überhaupt erkend was. NCOI bleek vooral geïnteresseerd in groeien. “Kwaliteit voert voor NCOI niet de boventoon”, vertelde een oud-werknemer. “Het is uiteindelijk een sales-organisatie.”

