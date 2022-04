Privacywaakhond ziet te grote datahonger bij de overheid

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt voor een te grote datahonger bij de overheid. In één op de vijf wetsvoorstellen waar de privacywaakhond vorig jaar advies over uitbracht, werden gegevens niet goed beschermd. Ook onderbouwde het kabinet niet altijd waarom bepaalde data verzameld moesten worden.

Volgens de AP moeten burgers er blind op kunnen vertrouwen dat juist de overheid uiterst zorgvuldig met hun gegevens omgaat. “Bij overheidsinstanties kunnen mensen niet zeggen: de privacyvoorwaarden bevallen me niet, ik ga wel naar een ander”, schrijft de toezichthouder in het jaarverslag van 2021.

De AP toetst nieuwe wetten aan de privacywet. Die schrijft bijvoorbeeld voor dat niet meer data worden verzameld dan noodzakelijk, en dat het doel daarvoor duidelijk is. Vorig jaar adviseerde de AP 95 keer over wetgeving waarin de verwerking van persoonsgegevens aan de orde was. Achttien keer was het voorstel flink onder de maat. Er zaten wetten bij die volgens de toezichthouder neerkwamen op een vrijbrief voor de overheid om ongelimiteerd gegevens te verzamelen over burgers.

37 keer had de toezichthouder kritische noten bij een voorstel. Dat betekent dat in veertig gevallen het wetsvoorstel in orde was. Maar, constateert de AP, dat ging vaak om wetgeving met een relatief bescheiden impact op de privacy.

Retour afzender

Omdat het ook voorkomt dat het kabinet in een voorgestelde wet amper of helemaal geen aandacht besteedt aan de privacygevolgen, besloot de AP in 2021 iets nieuws te doen. Ontbreekt een duidelijke toelichting, dan gaat een voorstel retour afzender met de opmerking opnieuw te beginnen.

De AP constateert overigens wel dat de overheid over het algemeen naar de adviezen luistert. Zo wilde het kabinet in de coronacrisis telecomdata gaan gebruiken om de verplaatsingen van burgers in beeld te krijgen. De toezichthouders liet weinig heel van het voorstel, dat uiteindelijk van tafel ging.

Een ander wetsvoorstel waar de AP zeer kritisch over is, is de zogeheten Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Met die wet zouden de overheid en private partijen de ruimte krijgen om bijvoorbeeld bij vermoedens van fraude of georganiseerde criminaliteit een grote verscheidenheid aan data over burgers met elkaar te delen. Denk aan verblijfstatus, financiële gegevens en politiedata.

De AP waarschuwde onder meer voor het risico op massasurveillance, maar vond het doel van de wet ook veel te vaag geformuleerd. Na het derde advies is het wetsvoorstel op tal van punten aangescherpt, constateert de AP. Het voorstel wacht nog op behandeling in de Eerste Kamer.

Boetes

Wat er misgaat als de overheid de privacywet niet naleeft, laat de zwarte lijst van de Belastingdienst zien. Daarop stonden zo’n 270.000 mensen veelal onterecht te boek als fraudeur. De Belastingdienst kreeg vanwege die lijst vorige week een recordboete van 3,7 miljoen euro van de AP.

Ook andere overheidsinstanties werden op de vingers getikt. De UWV kreeg een boete van 450.000 euro voor het niet goed beveiligen van gegevens. De gemeente Enschede moest 600.000 euro betalen voor het volgen van burgers via de wifi op hun telefoon.

