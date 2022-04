Prinsessen- en kaboutertekeningen van Beatrix ‘doen’ 11.000 euro

De voormalige koningin maakte de werkjes in 1946, toen ze acht jaar oud was, zegt kunsthistorica Babbe van de Veer. De tekeningen zijn uitgevoerd in potlood en aquarel en gesigneerd met ‘Trix’ en ‘Beatrix’. “Er is echt aandacht aan besteed, want ze zijn keurig ingekleurd.”

Drie van de tekeningen zijn herfsttafereeltjes met paddenstoelen en gekleurde bladeren. Op een andere tekening zitten twee prinsessen op paddenstoelen, waarbij hun voeten rusten op kussentjes die worden gedragen door kabouters. De laatste tekening is een tafereel uit het sprookje Assepoester waarop te zien is hoe Assepoester de twee boze stiefzussen helpt met aankleden voor het bal.

Het is onbekend waar de kleine Beatrix de tekeningen heeft gemaakt, maar ze waren aanvankelijk in het bezit van het Deense koningshuis. Dat schonk ze in de jaren zeventig aan een goede kennis in Nederland. Diens nazaten hebben nu besloten om ze van de hand te doen.

Er is veel belangstelling voor de werken, zegt Van de Veer, en niet alleen van kunstliefhebbers, maar ook van koningshuisliefhebbers. Het is verfrissend anders om de kindertekeningen te veilen, aldus de kunsthistorica. “Meestal zien we hier alleen kunst en antiek.”

Er kon vanaf 2000 euro worden geboden. Uiteindelijk brachten de aquarellen maar liefst 11.000 euro op.

