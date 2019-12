Prinses Amalia wordt 16, hoeveel weten we eigenlijk van de troonopvolger?

In een tijd van sociale media wordt ze afgeschermd. Zaterdag wordt prinses Amalia 16 jaar. Hoe goed kennen we de troonopvolger?

“Amalia moet de tijd gegund worden om eerst zichzelf te leren kennen. Dan pas kan ze Nederland op een goede manier dienen in de toekomst”, sprak haar vader op Koningsdag in april in Amersfoort voor de camera’s van RTL. Consequent: ook in eerdere interviews zei koning Willem-Alexander dat hij zijn dochter voor de media wil afschermen tot na haar achttiende verjaardag.

Morgen wordt prinses Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria zestien jaar. Ze zal dus ook de komende twee jaar nog in de schaduw blijven. Daarna krijgt ze een staatstoelage en treedt ze toe tot de Raad van State. Dan zullen er, vermoedelijk, meer publieke optredens komen van de troonopvolger.

Tot nu toe slaagt het koningshuis er wonderwel in om de prinses van Oranje uit de publieke belangstelling te houden. In een tijd dat iedereen met telefooncamera’s in het rond loopt en op sociale media vliegensvlug informatie deelt, is dat een opmerkelijke prestatie. Amalia is op drie momenten in het jaar volgens afspraak te zien. Op Koningsdag en bij de tweejaarlijkse fotosessies van het hele gezin thuis in de tuin, of in Lech, waar de Oranjes traditioneel de wintersportvakantie vieren.

Een lijst met vragen aan de formele instantie, de Rijksvoorlichtingsdienst, leidt niet tot meer inzicht in deze zestienjarige. Geeft ze een ‘sweet-sixteen-party’, zoals tegenwoordig vrij gangbaar onder leeftijdsgenootjes? Leert ze nog altijd Chinees als speciaal vak op school, zoals eerder bekend werd? Gaat ze in aanloop naar volwassenheid de komende twee jaar al af en toe een officiële taak verrichten, zoals een brug openen of een prijs uitreiken?

Er komt géén groot feest, geen ‘sweet-sixteen-party’

De Rijksvoorlichtingsdienst antwoordt kort dat deze vragen allemaal tot het privédomein van de prinses behoren. De RVD verwijst naar het programma ‘RTL Boulevard’, waar royaltywatcher Marc van der Linden koningin Máxima enkele vragen stelde over haar oudste dochter naar aanleiding van haar aanstaande verjaardag. Er komt géén groot feest, geen sweet-sixteen-party, zegt de koningin, want in deze tijd van het jaar eist de school veel aandacht op, en er is ook nog Sinterklaas. “Maar de verjaardag wordt wel gevierd. We gaan enorm zingen.’’

“Ze groeit mooi, ze is een fantastische dochter en een fantastische vriendin”, zegt de koningin ook nog. “Ik ben apetrots op haar. Op naar de komende twee jaar, waarschijnlijk de laatste twee jaar in huis. Daar moet ik nog echt van genieten.”

Niet naar Engeland op school, zoals haar vader

Daarmee wordt impliciet een andere vraag beantwoord: gaat ze net als haar vader naar het buitenland om haar school af te maken? Willem-Alexander vertrok op zijn zestiende naar het Atlantic College in Engeland. Dat gaat zijn dochter niet doen, maakte de koningin duidelijk. Ze doet haar eindexamen gewoon op het christelijk gymnasium Sorgh­vliet in Den Haag. De school waarop inmiddels ook haar twee jongere zusjes, de prinsessen Alexia (14) en Ariane (12), zitten.

Op Koningsdag sprak Amalia dit jaar voor het eerst heel kort voor televisiecamera’s. “Het is af en toe nog onwerkelijk voor mij om te beseffen dat dit echt mijn leven is”, zei ze. Haar ouders willen dat ze een zo normaal mogelijke jeugd leidt, zeiden ze in verscheidene interviews.

Hoe bijzonder haar leven toch is, realiseert Amalia zich inmiddels blijkbaar ook. Logisch als duizenden mensen langs een tocht door de binnenstad van Amersfoort op de verjaardag van haar vader ‘Amalia, Amalia, híer, híer’ roepen in de hoop haar hand te mogen schudden.

Op de fiets, maar wel met bewakers achter zich aan

En ja, ze gaat op de fiets naar school, net als andere kinderen in Den Haag. Maar haar vertrekpunt is nogal ongewoon, namelijk het net voor vele miljoenen gerestaureerde monumentale zeventiende-eeuwse paleis Huis ten Bosch, verscholen achter slagbomen met bewakers.

Die veiligheidsmensen volgen haar overal, ook als ze naar een feestje gaat, of een sportwedstrijd. Rookt ze, drinkt ze, heeft ze een vriendje? Het is onbekend. Ze hockeyt, rijdt paard en zingt, meldt de website van de RVD over haar hobby’s. Met de begeleidende bewakers is afgesproken dat die, als zij regels overtreedt, dit niet aan de koning doorspelen. Zodat ze, is hun hoop, ook in enige vrijheid fouten kan maken en dingen kan uitproberen.

Het doorgaans goed geïnformeerde programma ‘Blauw Bloed’ zette een aantal weetjes over Amalia op rij. Zoals: er zijn tientallen straten, tunnels en viaducten naar haar vernoemd. Vanaf haar achttiende krijgt ze ruim 4000 euro per dag. En ze was met haar ouders bij een concert van Beyoncé en Jay-Z. Ook bezocht ze met haar vader in januari paardenfestijn Jumping Amsterdam.

Ze zit op Instagram, onder een gefingeerde naam

Net als de meeste andere zestienjarigen is de kroonprinses actief op sociale media, weet dan weer de NOS te melden. Zij en haar twee zusjes zouden een eigen instagram-account hebben onder een gefingeerde naam. De koning vertelde al eerder dat Amalia vanaf haar tiende jaar over een mobieltje beschikt. Daarvoor zijn regels afgesproken: ’s avonds en op vakantie gaat de telefoon uit. Lachend voegde hij toe: “Dat is de theorie, hé”.

Haar voorgangers, vader Willem-Alexander en grootmoeder Beatrix, lieten zich uitgebreid portretteren, toen ze achttien jaar werden. Zijn er al plannen Amalia ook op zo’n manier aan het Nederlandse publiek voor te stellen, als ze volwassen wordt? De RVD blijft vooralsnog ook hierop het antwoord schuldig.

Twee leeftijdsgenoten van Amalia vertellen over hoe het hen lijkt om prinses te zijn. ‘Iedereen kent je, dat is raar.’

Bente Hasselmann

Prinses zijn zoals Amalia lijkt de bijna zestienjarige Bente Hasselmann niet zo leuk. “Het lijkt me best zwaar en moeilijk. Altijd als je naar buiten gaat, moet er iemand met je mee.” Ook beroemd zijn is ongemakkelijk, denkt Bente. “Iedereen kent je, dat is raar.” Maar het prinsessenleven heeft misschien ook fijne kanten, zegt ze. “Met Koningsdag in zo’n optocht lopen lijkt me leuk. En je mag mooie jurken aan.” Evenals Amalia houdt Bente van muziek en zingen. Ze speelt ukelele, klarinet en drums. Maar anders dan de prinses gaat Bente zeker een verjaardagsfeest geven, twee zelfs: een voor familie en een voor vrienden. “Iets gezelligs. Een hapje en een drankje.”

Haar familie grapt vaak dat Laura en prinses Amalia wel vriendinnen zouden kunnen zijn. Maar behalve hun leeftijd hebben ze niet veel gemeen, zegt Laura zelf. Laura denkt dat het leven van de Oranjes minder zwaar is, nu het koningshuis een ceremoniële rol heeft. “Het koninklijk huis heeft volgens mij geen zware bestuurstaken, dus kun je gewoon een prinsessenleven leiden. Dan is het gewoon alleen glamour.” Puber en prinses zijn lijkt Laura wel lastig. “Als je jong bent, doe je soms dingen zonder nadenken. Een rebelse pubertijd wordt misschien van je afgepakt, als je prinses bent.”

