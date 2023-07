Prinses Alexia is geslaagd en hijst vlag en schooltas op Huis ten Bosch

De vlag kan uit op paleis Huis ten Bosch, want prinses Alexia heeft haar diploma op zak. Op Instagram deelt het koninklijk huis een video van de 18-jarige prinses die de vlag met haar schooltas eraan hijst. De koning maakte het filmpje.

Donderdag behaalde Alexia haar internationaal baccalaureaat aan het United World College of the Atlantic in Wales. De eerste vier jaar van haar middelbareschooltijd bracht ze door op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Sinds 2021 studeerde ze in Wales.

In mei rondde de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima haar examens af. Alexia zat in de klas met Leonor, de oudste dochter van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia.

Komend jaar neemt Alexia een tussenjaar, net zoals haar oudere zus Amalia dat na de middelbare school deed. “Beetje reizen, werken en van alles”, zei Alexia over de invulling van dat jaar. De prinses zei dat er “heel veel plannen” zijn, maar er is “nog niets gepland”.

