Prime Energy is een TikTok-hit: ‘Van mijn moeder mag ik geen energiedrank. Ze denkt dat dit limonade is’

Niet ver van Yous Nightshop in Amsterdam-West waar je de nieuwe sportdrank Prime kan kopen, lopen twee jongetjes van elf en twaalf jaar oud in trainingspakken. De één dribbelt een voetbal voor zich uit. Ze willen liever niet met hun naam in de krant, omdat hun ouders niet mogen weten wat er in het drankje zit dat ze graag drinken. “Mijn lievelingssmaak is Blue Raspberry”, zegt de één. “Mijne is die Watermelon Strawberry”, zegt de ander. “En dan die met cafeïne. Daar zit prik in.” Hij is even stil. “Van mijn moeder mag ik geen energiedrank. Maar ze denkt dat dit limonade is.”

De twee kennen de drankjes van de Amerikaanse YouTubers Logan Paul en KSI (echte naam Olajide Olayinka William Olatunji) – ooit rivalen in de boksring. Zo’n anderhalf jaar geleden bundelden ze hun krachten om een ‘gezonder’ alternatief op sportdrankje Gatorade te ontwikkelen en te promoten bij hun veelal jonge volgers: Logan Paul heeft er ruim 23 miljoen, KSI ruim 16 miljoen. Er zit, zo zeggen ze, minder suiker in en de basis van de drank is kokoswater. Een portie bevat zo’n twintig kilocalorieën. Ze promoten het via hun eigen kanalen.

In Canada proberen deskundigen de drank te verbieden

Dat de sterren geld verdienen aan een schare volgers die vooral uit scholieren bestaat, zouden sommigen misschien al moreel verwerpelijk noemen. Maar het is vooral de hoeveelheid cafeïne waar deskundigen zich zorgen over maken: één portie bevat 200 mg. In Canada proberen gezondheidsfunctionarissen de verkoop van Prime Energy daarom tegen te houden. In de Verenigde Staten heeft senator Chuck Schumer de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit gevraagd de drank te onderzoeken.

Het Voedingscentrum in Nederland laat weten dat het advies voor kinderen van veertien tot achttien jaar is om niet meer dan één of twee kopjes koffie met 60 mg cafeïne per dag te drinken. Onder de dertien jaar mag maximaal één kopje. “Kinderen kunnen als ze meer cafeïne binnenkrijgen last krijgen van rusteloosheid, slaapproblemen en soms zelfs angstgevoelens”, zegt een woordvoerder. “Wij raden energiedrank sowieso af. Zeker als je onder de achttien bent. Dit energiedrankje bevat meer cafeïne dan wij aanraden voor kinderen en jongeren.”

Om die reden hanteert eigenaar van de avondwinkel Yassine Alaoufi een leeftijdsgrens van zestien jaar voor de verkoop van Prime Energy. De twee jongens met de bal hebben de cafeïnehoudende versie ergens anders gekocht.

Influencers posten verslagen van ‘epische’ zoektochten

‘We got Prime, boys, we got Primeeeeeee’, schreeuwt een jongetje op een kleine BMX als hij voorbij de avondwinkel fietst. Die tekst komt rechtstreeks uit een video van Logan Paul. Hij danst daar op Trap muziek – een hiphopgenre – met om hem heen rood-wit-blauwe, groene en roze flesjes. ‘We got Prime, boys, we got Prime’, zingt een kinderstem. ‘We got Tropical Punch. We got Ice Pop. We got all the Prime!’

In totaal verkopen de boksers elf smaken en ze weten duidelijk hoe ze hun jonge publiek moeten verleiden. Door schaarste te creëren. Toen het drankje voor het eerst verkocht werd in Engeland stonden de klanten uren in de rij om maar een flesje te bemachtigen. Prime is in Nederland alleen in speciale winkels te koop voor zo’n 14 euro per blik of fles. Ondertussen posten influencers verslagen van hun ‘epische’ zoektochten naar Prime op hun TikTok of YouTube, om ze vervolgens te proeven, te beoordelen en te recenseren in een video. Het werkt: in 2022 verdienden de boksers naar verluidt ongeveer 250 miljoen euro.

‘Je moet het gewoon geprobeerd hebben’

“Het is een speciaal drankje”, legt het jongetje naast de avondwinkel uit. “Je moet het gewoon een keer proberen”, voegt de ander toe. Ze hebben alle smaken nu wel geproefd en ze wachten tot er een speciale FC Barcelona (sinds kort één van de partners van KSI en Paul) editie naar Nederland komt. “Maar dat zal nog wel vijf weken duren of zo”, zegt de jongen met de bal. “En dan moeten we nog wachten tot de prijs een beetje zakt.”

In Nederland zijn de drankjes te koop in snoepwinkelketen Jamin, in avondwinkels en in twee Jumbo’s (alleen zonder cafeïne). Supermarkten Albert Heijn, Aldi en Lidl laten weten de drank niet te gaan verkopen. Dus de youtubers moeten het hier vooral van hun collega-influencers hebben. “Kneiterlekker”, vindt tiktokker Addo Veldhuizen (850.000 volgers) het drankje. “Kneiterlekker”, schreeuwt hij nog eens in de camera. Youtuber Jeremy Frieser (840.000 volgers) is minder groot fan van het roze blikje waar hij een slokje uit neemt. “Het smaakt naar een watermeloenkauwgompje waar je al een uur lang op zit te kauwen.” Iets later vraagt hij zijn kijkers: “Welke smaak vind jij het lekkerst?”

Influencers houden achter dat ze reclame maken

Influencers overtreden reclameregels voor sociale media. De Reclame Code Commissie houdt het niet meer bij.