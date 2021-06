Prikken zonder afspraak loopt nog niet storm, maar elke arm is er één

Nee, helemaal lekker is het krijgen van de prik niet. Hij vermoedde vooraf dat het wel mee zou vallen, maar dat deed het niet. Integendeel zelfs. “Die naald ging er behoorlijk diep in”, gruwelt Mark Willemsen (26) na, een stoere, zongebruinde vent in een korte broek. “Het was zó’n naald!” Aanstellerij? “Nee hoor”, zegt GGD-arts Juliëtte Paiga. “Het Janssen-vaccin wordt gezet met een iets andere naald dan voor de andere vaccins wordt gebruikt. Dit vaccin is wat stroperiger dan andere vaccins. De naald is daarom wat dikker.” Een paar tellen eerder zwaaide Paiga nog een dame uit die flauwviel bij het zetten, vertelt ze. “Die moest ik in de gaten houden.”

Met een dikker type naald worden deze week drie dagen lang Janssen-vaccins gezet, in een tijdelijke prikpost in de Haagse Schilderswijk. De vaccinatiegraad onder 65-plussers valt hier tegen: in de Schilderswijk ligt die onder de zeventig procent, terwijl landelijk door het RIVM 87 procent is gemeten. Werk aan de winkel dus, voor de GGD Haaglanden, dat de komende weken de wijken opzoekt waar de hoeveelheid gezette prikken het meest tegenvalt.

Paspoort of verblijfspapieren niet verplicht

De tijdelijke prikpost op de drukke Ruijsdaelstraat ging maandag open. Een afspraak maken is er niet nodig, bovendien mag iedereen die nog niet is ingeënt zich melden. Een paspoort of verblijfspapieren tonen is niet verplicht. Projectleider Aukje Elzenga: “Iedere prik is een prik.”

Om de komst van de prikstraat aan te kondigen, werd een flyer verspreid in de buurt, maar de hoop is volgens Elzenga vooral gevestigd op de wijkbewoners: mond-tot-mondreclame moet voor een hoge opkomst zorgen. “En er verscheen een bericht op Omroep West, anders had ik dit nooit geweten”, zegt de net geprikte Willemsen, die zelf een buurt verder woont en geen flyer ontving.

Willemsen is niet de enige die niet uit de Schilderswijk komt en zich hier laat vaccineren. Zelfs een student uit Amsterdam snelt even na het middaguur toe om een vaccin te halen. “Ik was een dagje Den Haag aan het doen met mijn moeder”, zegt Tom van der Schaaf (24). “Een maat liet me weten dat dit mogelijk was. Ik ben meteen op de deelscooter gestapt, met mijn moeder achterop. Geen idee hoe lang ik moet wachten, maar dit is het waard. Nu kan ik deze zomer wel op vakantie.”

Taalbarrière

Volgens de GGD Haaglanden is de taalbarrière een van de oorzaken van de lagere vaccinatiegraad in deze wijk. Daarom is meertalig GGD-personeel gevraagd te komen helpen. Arts Paiga, die haar talen kent, sprak al Italiaans, Indiaas, Duits en Engels. “Heel veel Engels.” Twijfels en een gebrek aan kennis zijn andere vermoede oorzaken van de lage vaccinatiegraad hier. “Maar lastige vragen hebben we vandaag nog niet gekregen”, zegt Elzenga. “We leggen sowieso veel uit over het vaccin.” Mocht er iemand liever een ander type vaccin willen dan kan dat. Het personeel maakt dan meteen een andere afspraak. Elzenga, opnieuw: “Want iedere prik is er een.”

Studenten, jongeren en bewoners van andere wijken waren niet de beoogde doelgroep van deze prikpost, geeft GGD Haaglanden toe. Die hoopt hiermee meer bewoners met een migratieachtergrond te bereiken. Op de eerste dag komen uiteindelijk 125 bezoekers af. Veel studenten en jongeren dus, maar schijnbaar minder inwoners van de wijk zelf.

Lange rijen blijven bovendien uit. Aan een of twee man vaccinatiepersoneel heeft de GGD genoeg. “Maar het is te vroeg om conclusies te trekken”, zegt woordvoerder Marcel Baas. “Het is een pilot.” Na vandaag zijn andere wijken aan de buurt, maar mogelijk wordt de pilot verlengd. “Inwoners van de Schilderswijk kunnen terecht bij vaccinatielocaties als het stadion van ADO Den Haag, maar dat is zo’n acht kilometer verderop. Stel dat je een moeder bent en drie kinderen hebt. Dan is even een prik komen zetten misschien wel een hele operatie. Nu is dat niet meer zo.”

