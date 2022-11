Preventiepil werkt: aantal hiv-infecties daalt

De hiv-preventiepil PrEP werkt. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Stichting HIV Monitor (SHM). Het voorbije jaar was er met name een sterke daling te zien van recente hiv-besmettingen in de groep mannen die seks hebben met mannen. Dat is de groep die sinds 2019 via een landelijke pilot goedkope PrEP-medicatie kan krijgen bij de GGD.

Het totaal aantal hiv-diagnoses kwam vorig jaar uit op 427. Onder de groep mannen die seks hebben met mannen daalde het percentage infecties sterk, van 37 in de periode 2018-2020 naar 27 in 2021.

Volgens SHM-bestuurder Marc van der Valk is het aannemelijk dat die daling samenhangt met het aanbieden van de hiv-preventiepil. ‘Een deel van de mensen die in het verleden met een vroege hiv-infectie in de zorg zouden zijn gekomen, wordt nu adequaat door PrEP beschermd’, stelt hij in een persbericht.

Internationaal onderzoek toonde eerder al aan dat de pil effectief werkt tegen hiv-infecties. Bij correct gebruik beschermt het middel net zo goed tegen een hiv-infectie als een condoom.

Lange wachtlijsten

Maar het hiv-preventiemiddel is niet voor iedereen die dat zou willen op tijd beschikbaar. Uit het onderzoek van de stichting blijkt dat van 2018 tot 2022 48 mensen hiv hebben opgelopen, terwijl zij wel PrEP hadden willen gebruiken.

Vier van hen stonden op de wachtlijst voor deelname aan de PrEP-proef. Dat aantal ligt mogelijk nog hoger, omdat deze informatie nog niet bekend is van alle mensen met een nieuwe hiv-diagnose in 2021.

Dat mensen geen toegang hebben komt vooral doordat de vraag naar PrEP groter is dan de 8.500 beschikbare pilotplekken bij de GGD. In heel Nederland staan bijna 2000 mensen op een wachtlijst voor het preventiemiddel.

Vanwege het hoge aantal aanmeldingen hebben sommige gemeenten besloten hun wachtlijsten te sluiten. PrEP is ook via de huisarts verkrijgbaar, maar dan is het medicijn een stuk duurder.

Gemiste kansen

De onderzoekers constateren dat er ook nog steeds een groep is die niet weet dat PrEP bestaat. Volgens Van der Valk zijn de lange wachtlijsten en het gebrek aan kennis gemiste kansen: ‘Het optimaliseren van de toegang tot PrEP-zorg in Nederland alsook het optimaliseren van de zorg voor PrEP gebruikers zou een deel van deze nieuwe hiv-diagnoses hebben kunnen voorkomen.’

Toch is hij overwegend positief over de dalende cijfers: ‘Als deze trend de komende jaren doorzet, kan Nederland een van de eerste landen ter wereld worden met nul nieuwe hiv-infecties’, aldus Van der Valk.

