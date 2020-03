Presentator Alberto Stegeman krijgt boete voor achterlaten nepbom

Omdat de programmamaker van ‘Undercover in Nederland’ al eerder op de vingers is getikt omdat hij het te bont maakte toen hij een misstand wilde aankaarten, krijgt hij een onvoorwaardelijke boete van 2000 euro opgelegd.

Stegeman liet in augustus 2018 een koffer onbeheerd achter in de eetzaal op het defensieterrein. Volgens de journalist stelde de inhoud van de koffer niet veel voor en zat er een ‘Bassie-en-Adriaan-achtig’ knutselwerk in. Omdat hij er onder meer een foto van zichzelf bij deed, zou snel duidelijk moeten zijn dat het niet om een terroristische aanslag ging.

Maar de rechter vindt wel degelijk dat het om een nepbom ging. Zo waren er verschillende kabels te zien, en zat er een bakje in met moeren, wit kleiachtig materiaal, een stanleymesje en een telefoon. Dat de foto of andere hints die naar Stegeman verwezen er niet voor zorgden dat de situatie als minder dreigend werd ingeschat, begrijpt de rechtbank wel. Na ontdekking van de achtergelaten koffer is de eetzaal ontruimd en werd de explosieven opruimingsdienst opgeroepen. Die kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het een nepbom was.

Maatschappelijke misstand

Stegeman overtrad dus de strafwet, vindt de rechter. Nou mag een journalist dat in uitzonderlijke gevallen doen om een maatschappelijke misstand aan te kaarten. Maar volgens de rechtbank gaat dat in dit geval niet op voor de SBS-programmamaker. Stegeman wilde door de nepbom te plaatsen naar eigen zeggen kijken hoe de opsporing zou verlopen, maar hij had geen concrete aanwijzingen dat er met de opsporing iets mis zou zijn. Hij kan zich dus niet op de journalistieke exceptie beroepen, aldus het vonnis. Tegen persbureau ANP zegt Stegeman tegen het vonnis in beroep te gaan.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden tijdens de zitting een taakstraf van 120 uur waarvan 40 voorwaardelijk tegen Stegeman. De rechtbank maakt daar een geldboete van omdat hij handelde vanuit een journalistieke gedachte en in naam van zijn beroep. De boete is wel onvoorwaardelijk omdat de journalist al eerder werd veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete. Hij vervalste toen een KLM-personeelspas om aan te tonen dat de beveiliging op Schiphol-Oost niet deugde. Volgens het vonnis in die eerdere zaak had Stegeman geen strafbaar feit hoeven plegen om zijn punt te maken.

