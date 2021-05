Premier Rutte roept KLM op niet meer over Wit-Rusland te vliegen

KLM zou niet meer over Wit-Rusland moeten vliegen, vindt demissionair premier Mark Rutte. “Het is ons duidelijk dat de Wit-Russische autoriteiten zeer onbetrouwbaar zijn bij het beheer van het luchtruim”, aldus Rutte.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij liet eerder op maandag weten dat het door het Wit-Russische luchtruim blijft vliegen. De maatschappij zegt geen veiligheidsrisico te zien en stelt dat het vluchtschema ‘normaal zal worden voortgezet’.

Verschillende andere maatschappijen mijden het Wit Russische luchtruim voorlopig wel, nadat zondag een toestel van Ryanair dat boven Wit-Rusland vloog gedwongen werd een landing te maken op de luchthaven van de hoofdstad Minsk. Het toestel was van Griekenland onderweg naar Litouwen. Aan boord zat een belangrijk kopstuk van de oppositie, journalist Roman Protasevitsj, die door de Wit-Russische autoriteiten van boord werd gehaald.

Andere routes

Vanuit onder meer het Verenigd Koninkrijk en Litouwen klinkt de roep om het luchtruim van Wit-Rusland te mijden. Ook vanuit onder meer de Baltische staten en Zweden klonk al de roep om het luchtruim van Wit-Rusland te mijden. De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS liet al weten de Zweedse oproep te volgen. Haar vluchten zullen rond het Wit-Russische luchtruim gestuurd worden. Het Verenigd Koninkrijk weert de Wit-Russische luchtvaartmaatschappij Belavia voorlopig.

Wizz Air, de grootste prijsvechter van Oost-Europa, vliegt met zijn toestellen om Wit-Rusland heen. Dat betekent dat de vluchten tussen Kiev in Oekraïne en Tallinn in Estland van Wizz Air het luchtruim van Wit-Rusland mijden. Ook verschillende andere routes van Wizz Air van en naar de Baltische staten vliegen doorgaans over Wit-Rusland.

