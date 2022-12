Premier Mark Rutte biedt namens regering excuses aan voor slavernijverleden

Slavernij moet in de “allerduidelijkste bewoordingen” worden erkend als “misdaad tegen de menselijkheid”. Dat zei premier Mark Rutte tijdens zijn toespraak in het Nationaal Archief in Den Haag over het slavernijverleden. Hij bood tijdens een serene en zakelijke bijeenkomst in het Nederlands, Engels, Portugees en Sranantongo (Surinaams) excuses aan namens de regering.

Het erkennen als misdaad tegen de menselijkheid was een advies van de dialooggroep die zich de laatste tijd over de kwestie had gebogen. Rutte benadrukte in zijn toespraak de “absurditeit” van de slavernij en het enorme leed dat daarbij kwam kijken. “De getallen zijn onvoorstelbaar, het menselijk leed erachter nog onvoorstelbaarder”, zegt Rutte. “Het afschuwelijke lot van tot slaaf gemaakte mensen is nauwelijks te bevatten.”

Persoonlijk inzicht

Naast een maatschappelijke bewustwording en “verandering in het denken”, heeft Rutte zelf ook een omslag doorgemaakt in zijn denken over de rol van de slavernij in het heden. De premier dacht “lange tijd” dat het nemen van verantwoordelijkheid “voor iets wat zo lang geleden is” niet op een betekenisvolle manier kon gebeuren. Maar daar is hij anders over gaan denken. “Daar wil ik open over zijn”, zei de premier in zijn toespraak. “Het lag achter ons dacht ik, maar ik had het mis. Het werkt door in het hier en nu.” Hij noemde daarbij racistische stereotypen en sociale ongelijkheid als voorbeeld. “Om dat te doorbreken, moeten we het verleden onder ogen zien.”

Symbolische waarde

De plek waar Rutte excuses aanbood is er ook een van symbolische waarde. In het Nationaal Archief in Den Haag liggen meer dan 1,9 miljoen documenten - van plantagelijsten tot scheepsjournalen - uit de slavernijperiode te wachten om onderzocht te worden. Bij veel van deze documenten is dat nog nooit gebeurd.

Over die locatie zegt Rutte zelf: “Hier ligt ons nationale geheugen opgeslagen, dit is de plek van nationaal gewetensonderzoek. Hier liggen pagina na pagina, per plantage en slaveneigenaar, namen van tot slaaf gemaakten. Zakelijk, systematisch, in een droge opsomming. Die daardoor zo confronterend is. Het is de absurditeit van een systeem waarin het ene mens het andere mens tot handelswaar maakte.”

Het aankomende jaar is het precies 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland werd afgeschaft. De kabinetsexcuses markeren volgens Den Haag ‘het begin van een langer proces’. Het aankomende jaar zal volgens Rutte in teken staan van herdenking en viering. Zo zal koning Willem-Alexander in Amsterdam aanwezig zijn bij Ketikoti, de jaarlijkse herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij, op 1 juli.

