Prefabhuizen in nieuwbouwwijk staan op instorten: ‘We zijn doodsbang’

Hij is euforisch in de zomer van 2019. Eindelijk krijgt Asim Sahin met zijn vrouw en drie kinderen een huurhuis toegewezen in de wijk De Driesprong in het Gelderse Ermelo. Een spiksplinternieuwe hoekwoning, net goed en wel opgeleverd. De familie Sahin beleeft als gedupeerde in de toeslagenaffaire een zware tijd. Ze hebben net hun huis moeten verkopen en een nieuwe huurwoning moet een beetje rust brengen.

Gestut met houten balken

Sahin staat nu, ruim anderhalf jaar later, radeloos in de slaapkamer van zijn dochter. “Je huis is de plek om tot rust te komen, maar in plaats daarvan zijn we nu doodsbang. Ons huis staat op instorten.” Het matras staat tegen de muur, overal lopen kieren en het roze geschilderde beton laat los. “Mijn dochter durft hier niet meer te slapen en ligt bij ons in bed. ’s Nachts horen we alles kraken.”

Beneden in de woonkamer is een wand afgelopen week gestut met houten balken om te voorkomen dat de boel verder doorzakt. Hij wijst aan waar scheuren een weg naar boven zoeken. Op allerlei plekken in het huis zitten kieren en vochtplekken en de gevel komt volgens Sahin los van de woning. De vriezer van het gezin staat sinds kort in het midden van de woonkamer, want: “We mogen onze berging niet meer in, omdat de constructie op instorten staat”.

‘Nieuwbouwwijk met sloophuizen’

Wie niet beter weet, denkt in het Groningse aardbevingsgebied rond te lopen. Achter verschillende ramen in de Ermelose wijk aan de rand van de Veluwe hangen grote stukken karton met teksten als ‘instortingsgevaar’ en ‘nieuwbouwwijk met sloophuizen’. Een groot deel van de 24 huurwoningen die in 2019 zijn opgeleverd, vertoont (ernstige) gebreken, bevestigt woningcorporatie Uwoon, eigenaar van de woningen.

De berging wordt met klemmen bij elkaar gehouden en mag niet worden betreden door de bewoners vanwege instortingsgevaar. Beeld Herman Engbers

De prefabwoningen, die deels zijn gesubsidieerd door de provincie vanwege het duurzame karakter, zijn in delen in de fabriek gebouwd. Dit soort geïndustrialiseerde bouw is de laatste jaren sterk in opkomst, omdat het een van de oplossingen is voor de woningnood, het tekort aan bouwvakkers en stijgende bouwkosten. “Binnen een dag op de bouwplaats in elkaar gezet”, liet aannemer Slokker Innovate destijds trots weten.

Meer gebreken

Nog tijdens de bouw in het voorjaar van 2019 berichtte de regionale krant De Stentor over ernstige gebreken met prefabwoningen van dezelfde aannemer op andere plekken in het land. Uwoon erkent nu dat ook met de Ermelose woningen veel mis is. “Het woongenot is ernstig in het geding, we kunnen niks anders doen dan de bewoners gelijk geven”, zegt bestuurder Fleur Imming.

Onlangs zijn alle bergingen van de huizen onveilig verklaard en mogen bewoners er niet meer in. Op de parkeerplaats staan tijdelijke containers waar zij hun spullen in hebben gezet. Voor bezorgde bewoners is in de wijk een bouwkeet neergezet waar twee keer in de week een inloopspreekuur is. De corporatie start binnenkort een onafhankelijk onderzoek naar onder meer de bouwkundige staat van de woningen.

Oplossing? ‘Platgooien die boel’

Mosterd na de maaltijd, vindt bewoonster Lianne Kransen. Ze woont een paar huizen verderop en ook haar huis heeft tal van gebreken. De 20 procent huurverlaging (‘fooi’) ter compensatie neemt ze niet aan. “We zijn sinds we hier wonen met een kluitje in het riet gestuurd.” Even verderop staat Debbie ter Elst in de deuropening. Zij ziet maar één oplossing: “Platgooien die boel, ons huis valt uit elkaar”. De huurders is ook nog eens nul op de energiemeter beloofd, maar sommigen kampen met hoge stookkosten. “In dit blok zijn ze vergeten om vloerverwarming te plaatsen. We krijgen het al twee jaar niet warm.”

Uwoon geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. “Bij ons is te laat doorgedrongen hoe groot de omvang van het probleem is”, zegt Imming. De corporatie werkt ‘met man en macht’ aan het oplossen van de gebreken en is bezig met een vervangende woning voor familie Sahin. Die heeft inmiddels samen met drie andere gezinnen een advocaat ingeschakeld. “Ik weet het ook niet meer”, vertelt Sahin moedeloos. “Dit hebben we toch niet verdiend?”

Prefabhuizen zijn de toekomst, bouwer in Ermelo wacht op onderzoek In Nederland worden jaarlijks tienduizenden woningen op industriële wijze gebouwd. Sommige bouwbedrijven bouwen de totale woning in delen in de fabriek, anderen doen dat met onderdelen van een huis. “Geïndustrialiseerde woningen zijn over het algemeen van hogere kwaliteit dan traditionele bouw”, zegt directeur Coen van Rooyen van branchevereniging WoningbouwersNL. “Maar als er een foutje in zit, dan zit deze fout gelijk in alle huizen. Hoewel die kans wel heel klein is.” Slokker Innovate, de bouwer van de prefabhuizen in Ermelo, herkent zich niet in het beeld dat leeft. “Anderhalf jaar na oplevering zijn er zelfs door 9 van de 24 bewoners nog nooit klachten gemeld”, schrijft directeur Edwin van Baal. “Uwoon heeft bij alle bewoners aangebeld en gevraagd of er klachten zijn. Wij hebben met Uwoon afgesproken samen te analyseren of een klacht door Uwoon of door ons zal worden afgewikkeld. “Op uw vraag of Uwoon het beloofde product geleverd heeft gekregen en of wij onze verantwoording nemen, reageren wij volmondig met “ja”. Wij zijn nog nooit weggelopen voor onze verantwoordelijkheid en zullen dat ook nu niet doen. Dat Uwoon parallel een deskundige onderzoek instelt, begrijpen wij. Van andere prefabprojecten is de nazorg onder controle. Ook daar is ons standpunt dat iedere klacht er één te veel is.”

