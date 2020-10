Positieve commerciële coronatests worden niet altijd gemeld bij GGD

Commerciële teststraten waar je je snel op het coronavirus kan laten testen lijken overal op te duiken. Vooral als er bij de plaatselijke GGD lange wachttijden zijn, biedt zo’n commerciële test voor sommige mensen een uitkomst. Officieel moeten de commerciële teststraten iedere positieve coronatest melden bij de lokale GGD. Die geeft de cijfers vervolgens door aan het RIVM. Zo kan die instantie ons weer een compleet beeld geven van hoeveel coronabesmettingen er zijn.

Maar dat systeem lijkt niet helemaal naar behoren te werken. Verschillende GGD’en zeggen dat commerciële partijen niet altijd de positieve tests melden. Ook de GGD GHOR, de koepelorganisatie van GGD’en, zegt ‘signalen’ te krijgen van niet-gemelde positieve tests. Die komen vooral van mensen die positief getest zijn bij een commerciële teststraat en zelf de GGD opbellen om dat te melden, zegt de organisatie.

Het RIVM meldt inmiddels berichten over de coronacijfers met een disclaimer: de aantallen zijn niet volledig omdat niet alle positieve uitslagen van commerciële testbedrijven kunnen worden meegenomen. De organisatie weet niet precies hoeveel positieve tests worden misgelopen. “Een deel van de commerciële tests komt wel bij ons terecht. Maar het totaal van niet-gemelde tests weten we niet exact.” Ook bij de GGD GHOR is onduidelijk hoe groot het probleem is. “We weten niet precies wat we niet weten.”

Nauwkeurige inschatting

Probleem is ook dat onduidelijk is hoeveel commerciële teststraten er precies in Nederland zijn. “Er bestaat geen meldplicht”, zegt een woordvoerder van de Inspectie Jeugd en Zorg, de instantie die toezicht houdt op de gang van zaken in de commerciële teststraten. Daardoor is het totaal aan commerciële tests dat wordt afgenomen niet te achterhalen.

Dat er een bepaalde vertekening van de cijfers plaatsvindt, staat echter volgens zowel de GGD’en en het RIVM vast. Maar volgens het RIVM moeten de gevolgen voor de volksgezondheid echter niet worden overdreven. “Voor het bijhouden van de cijfers varen we niet alleen op de aantallen positieve tests, maar ook bijvoorbeeld op ziekenhuisopnames.” Ook het percentage van de mensen dat positief test bij de GGD’en is bij het RIVM bekend. Daardoor kan het instituut wel een nauwkeurige inschatting maken van stijgingen of dalingen in het aantal besmettingen. “Het is dus niet zo dat we doordat deze cijfers ontbreken het zicht op de omvang van de pandemie zijn kwijtgeraakt.”

