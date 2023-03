Pornosite voor de rechter om amateurbeelden

Het populaire pornoplatform xHamster is aangeklaagd vanwege het publiceren van pornovideo’s zonder toestemming van de mensen die op de beelden te zien zijn.

In een video met de titel ‘Fries tiener teefje’ is een duidelijk herkenbare jonge vrouw te zien. Ze verricht seksuele handelingen. De beelden zijn ruim 200.000 keer bekeken op pornowebsite xHamster. “Vindt deze vrouw dat oké?”, vragen de advocaten zich af in het kort geding aangespannen door Expertisecentrum Online Kindermisbruik (EOKM). “xHamster weet het niet.”

Het is een van de voorbeelden die EOKM aandroeg in de zaak die maandag diende in de Amsterdamse rechtbank. EOKM klaagt de pornosite aan vanwege het publiceren van naaktbeelden zonder aantoonbare toestemming van de mensen die op de beelden staan. De stichting, die zich sinds kort ook richt op volwassenen, kreeg tientallen meldingen van slachtoffers die op deze manier op de pornowebsite terechtkwamen.

Miljoenen bezoekers

Dertig miljoen unieke bezoekers komen dagelijks op xHamster, een internationale website met miljoenen pornovideo’s. Het is daarmee een van de meest bezochte websites wereldwijd. Stichting EOKM richt zich op niet-professionele ‘amateurporno’ op het platform waarvan vaak onduidelijk is of alle mensen op de beelden toestemming hebben gegeven.

Denk bijvoorbeeld aan wraakporno, gehackt beeldmateriaal of privémateriaal dat zonder overleg is geüpload door derden. EOKM eist dat het bedrijf achter xHamster dit beeldmateriaal niet langer publiceert en verspreidt op last van een dwangsom van 10.000 euro.

De Nederlandse stichting voelt zich gesterkt door een eerdere uitspraak. Vorig jaar oordeelde de rechter dat een andere pornosite, Vagina.nl, pornografische amateurbeelden enkel mag publiceren na expliciete toestemming van diegenen die op de beelden staan. EOKM voerde hierover een jarenlange juridische strijd.

Pornowebsites schenden op grote schaal de privacy, zegt de stichting, die overigens geen individuele slachtoffers bijstaat. Het expertisecentrum wijst naar andere voorbeelden zoals PornHub dat eind 2020 miljoenen video's verwijderde. De website liet video's toe van kindermisbruik en verkrachtingen.

Psychische problemen

De gevolgen voor de mensen die op de beelden staan zijn groot, zeggen de advocaten van stichting EOKM. “Van psychische problemen tot arbeidsongeschiktheid en van straatangst tot zelfdoding. De angst dat het beeldmateriaal weer ergens opduikt blijft slachtoffers hun leven lang achtervolgen.”

De wetgeving om dit soort praktijken tegen te gaan ligt er, zegt Arda Gerkens, directeur van EOKM. Het probleem is de gebrekkige handhaving. De Autoriteit Persoonsgegevens verzaakt en bij politie en justitie heeft het thema geen prioriteit, zegt Gerkens. “Wij moeten de pornobedrijven nu met rechtszaken ter verantwoording roepen. We hopen dat de juridische druk zorgt dat ook andere platformen zich aan de regels gaan houden.”

Bedrijf scherpte beleid eerder aan

De website xHamster is eigendom van Hammy Media dat is gevestigd op Cyprus. De eigenaar was niet bij de zitting aanwezig, maar liet zich vertegenwoordigen door het Amsterdamse advocatenkantoor De Vos & Partners. Het bedrijf zegt de werkwijze in oktober 2021 te hebben aangescherpt. Sindsdien vraagt Hammy Media uploaders om een formulier waaruit moet blijken dat zowel de uploader als personen op de video toestemming geven. Voor de controles zijn 28 moderators in dienst.

Het bedrijf ziet geen reden video’s van vóór oktober 2021 te verwijderen waar toestemming ontbreekt, mede vanwege de omvang van het aantal video’s op de website. xHamster verwijdert video’s zodra het platform lucht krijgt van meldingen van misbruik of het ontbreken van toestemming, zegt advocaat Victor den Hollander.

Uitspraak is over ruim twee weken.

