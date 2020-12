Poolse supermarkt in Beverwijk opnieuw getroffen door explosie

“Ik kan me voorstellen dat deze gebeurtenissen voor onrust zorgen bij onze inwoners. Daarom laat ik de omgeving 24 uur per dag bewaken”, aldus Smit. “Dit is een ongehoorde aanval op de openbare orde. Ook al is de achtergrond nog in onderzoek, feit is dat we dit absoluut niet kunnen tolereren in onze samenleving.”

De explosie van zaterdag was zwaarder dan die van woensdag en heeft ook veel schade aangericht aan het winkelcentrum. Hierdoor moet ook een aantal andere winkels dicht blijven. “Ik leef mee met onze ondernemers die op deze wijze getroffen worden”, zegt Smit.

Een groot deel van de omgeving bij de winkel is afgezet. De explosieve opruimingsdienst EOD en de forensische opsporing komen ter plaatse om verder onderzoek te doen, aldus de woordvoerder. Er zijn geen woningen ontruimd.

Dinsdag en woensdag waren er explosies bij winkels met de naam Biedronka in Heeswijk-Dinther, Aalsmeer en Beverwijk. De winkels zijn geen onderdeel van een keten, maar dragen alleen dezelfde Poolse naam.

De eigenaar van de winkels in Beverwijk en Aalsmeer is ervan overtuigd dat een concurrent achter de aanslagen zit. Dat zei Mohamed Mahmoed in een interview met De Telegraaf. “Er zijn meerdere partijen die azen op deze markt”, aldus Mahmoed.

De burgemeester van Aalsmeer, Gido Oude Kotte, besloot vrijdag de winkel in Aalsmeer voor onbepaalde tijd te sluiten. Omdat niet duidelijk is wat het motief is voor het plaatsen van de explosieven, bestaat er volgens de burgemeester “mogelijk een verhoogd risico voor opnieuw een ernstige openbare ordeverstoring”.

