Poly is de zwaarste zomerstorm ooit. ‘Code oranje pas laat afgegeven’

Poly, de storm die woensdag over Nederland raast is de zwaarste zomerstorm sinds het begin van de metingen in 1910. Dat zegt meteoroloog Jaco van Wezel van weerwebsite Weerplaza. Stormen met windkracht 11 komen doorgaans maar eens in de tien jaar langs, en als ze dat doen, komen ze in de winter. Omdat de bomen nu ‘vol in het blad’ staan, verwacht Van Wezel extra veel schade.

“Bomen vangen daardoor meer wind, en worden ook zwaarder door de regen op het blad. Bovendien zijn bomen verzwakt door de droogte van de afgelopen tijd. Dat horen we nu ook terug in de berichten uit Noord-Holland. Het is ook de reden dat de treinen niet meer rijden: het risico om op een boom te stuiten is te groot.”

Bij vorige zomerstorm viel een dode

De impact van de storm is volgens Van Wezel groot, omdat veel mensen in deze tijd nog niet op vakantie zijn en moeten reizen in de spits, en omdat het festivalseizoen gaande is en er op veel plekken in het land wordt opgebouwd.

Bij IJmuiden werd woensdagochtend meerdere uren lang een gemiddelde windkracht 11 gemeten, met windstoten van tegen de 150 kilometer per uur. De zwaarste zomerstormen tot dusver hadden windkracht 10. De laatste was die van 25 juli 2015. Ook daarbij vielen bomen om en raakten snelwegen geblokkeerd. Er viel toen één dode, door een omgevallen boom.

“Daarna moeten we terug in de tijd tot 1912 en 1914 voor een zomerstorm met windkracht 10”, zegt Van Wezel. In de winter komen vaker zeer zware stormen voor, voor het laatst in 2018 en daarvoor in 2013.

‘Storm heeft zich boven de Noordzee uitgediept’

“Deze storm wordt veroorzaakt door een lagedrukgebied dat zich dinsdag ontwikkelde boven het Kanaal”, legt Van Wezel uit. “Toen was al wel duidelijk dat de storm een flinke impact zou hebben. De weermodellen voorspelden een windkracht 9 of 10. Maar er was toen ook nog een scenario dat hij vooral over het westen van Duitsland zou trekken. In plaats daarvan heeft hij boven de Noordzee heel snel uitgediept.”

Of de klimaatverandering invloed heeft gehad op deze storm, is nu nog niet te zeggen. Het KNMI onderzoekt dat bij extreem weer achteraf, vertelt weerman Reinier van den Berg, die werkt voor onder andere Buienradar en RTL Nieuws. “Ze rekenen dan uit hoe zwaar deze storm was geweest in ons oude klimaat. Bij de storm Eunice van vorig jaar kon niet onomstotelijk worden vastgesteld dat die te maken had met het warmere weer.”

Dat zou nu anders kunnen zijn, denkt Van den Berg. “Het zou kunnen dat deze storm geprofiteerd heeft van het warme zeewater. Mij zou het niet verbazen als dat een kleine extra bijdrage heeft geleverd.”

‘Verband klimaatverandering lastig vast te stellen’

Dat warmere zeewater vanwege de warme junimaand kan inderdaad een rol hebben gespeeld, reageert meteoroloog Van Wezel van Weerplaza. Maar die zeewatertemperatuur was volgens hem ook weer niet uitzonderlijk hoog. “Het is bij ons grillige weer lastig om vast te stellen hoe groot de invloed van klimaat is, zeker bij storm”, stelt hij. Bij onweersbuien met heftige regenval is de link met klimaatverandering volgens Van Wezel wel duidelijk.

Zowel Weerplaza van Van Wezel als Buienradar van Van den Berg adviseerden het KNMI dinsdag al om een weerwaarschuwing met code oranje af te geven. Het KNMI deed dat om 4.00 uur in de nacht van dinsdag op woensdag. Code rood volgde woensdagochtend. Van Wezel noemt dat ‘laat’. “Als code oranje al dinsdagavond was gekomen, hadden werkgevers en werknemers hun plannen kunnen aanpassen.” Weerman Van den Berg sluit zich daarbij aan.

Het zwaartepunt van de storm heeft zich inmiddels verplaatst van Noord-Holland naar het IJsselmeer. “Halverwege de middag is er vooral op de Wadden, in Friesland, Groningen en Drenthe nog overlast. Aan het eind van de middag trekt de storm weg naar Denemarken, waar hij nog even heftig zal zijn”, zegt Van Wezel.

