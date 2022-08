Politieman Leo was als eerste bij de grootste Nederlandse verkeersramp. ‘Er is niet eens een monumentje’

Dichte mist veroorzaakt in 1972 bij Prinsenbeek de grootste verkeersramp in de Nederlandse geschiedenis. Donderdag is dat vijftig jaar geleden. Oud-politieman Leo van Strien was als eerste hulpverlener ter plekke. ‘Het was gigantisch.’

Politieman Leo van Strien ziet geen hand voor ogen. Samen met zijn collega Joep Berben rijdt hij met de Volkswagen Kever van de gemeentepolitie stapvoets op de A16. De mist is zo dicht, dat hij het linker raampje naar beneden moet draaien. Op die manier houdt hij zicht op de wegbelijning die hen naar de melding loodst. Het tweetal rijdt tot ze niet verder kunnen.

Als zijn collega uitstapt, de dichte mistbank induikt en vijftien minuten later terugkomt, dringt langzaam door in welke nachtmerrie de politiemannen terecht zijn gekomen. “Toen Joep terugkwam”, vertelt Van Strien, “had hij het over een gigantische aanrijding. Een ramp met doden en gewonden. Alarmeer alle hulpdiensten die je maar kunt bereiken, riep hij door de mobilofoon.”

Daar, op de A16 nabij het Brabantse dorp Prinsenbeek, knallen tijdens dichte mist in totaal veertig auto’s, veertien vrachtwagens en een paar tankwagens op elkaar. Dat gebeurt over een lengte van een kilometer tijdens meerdere ongelukken in beide richtingen. Een lokale mistbank is de oorzaak van de tragedie, tot op de dag van vandaag de grootste verkeersramp in de Nederlandse geschiedenis. Uiteindelijk komen dertien mensen om het leven, tientallen raken (zwaar)gewond.

Auto’s en vrachtwagens veranderden in hopen verwrongen staal. Beeld BN De Stem / Johan van Gurp / collectie Stadsarchief Breda.

Een enorme ravage

Het is donderdag exact vijftig jaar geleden dat de ramp plaatsvond. Op de keukentafel van Leo en zijn vrouw liggen de foto’s. Van sommige voertuigen is niets meer over dan een hoopje verwrongen staal, op de grond en in de wrakken liggen lichamen.

Van Strien, destijds 21 jaar, werkt op die bewuste 25 augustus 1972 nog geen half jaar bij surveillancedienst van de gemeentepolitie in Breda. Hij is als eerste hulpverlener ter plekke. Samen met zijn collega draait hij een nachtdienst als iets voor zes uur in de ochtend een melding binnenkomt op de krakerige mobilofoon.

“Omdat ik bij de auto bleef heb ik de meeste gruwelijke gebeurtenissen niet met eigen ogen gezien. Achteraf maar goed ook, denk ik nu wel eens.” Later hoorde hij de meest akelige verhalen. “Iemand had een automobilist gezien die was onthoofd.”

Welke lessen zijn getrokken?

Van slachtofferhulp was in die tijd nog nauwelijks sprake. “Er werd na die tijd eigenlijk niet over gepraat”, weet Van Strien nog goed. In de jaren erna was er eigenlijk maar weinig aandacht voor de ramp uit 1972. Dat kwam wellicht omdat een tweede mistramp op 6 november 1990, ook op de A16, verser in het geheugen ligt. Daarbij vielen acht doden, ook toen had Van Strien dienst. Maar, zo zegt de oud-politieman, het was een andere tijd. Rampenplannen en mistsignalering bestonden niet.

Wat is er geleerd van die grote mistongelukken? En kan het nu ook nog gebeuren? Ja, antwoordt Paul van de Coevering op die laatste vraag. De lector mobiliteit aan Breda University noemt die kans wel een stuk kleiner. En als het gebeurt, zal het minder dodelijk zijn. In 1972 was de opkomst van de auto op een hoogtepunt. In de jaren 70 pleitte PvdA-voorman Joop den Uyl voor een ideaal: elke arbeider zijn eigen auto. “De infrastructuur was daar niet op toegerust en voertuigen van toen waren levensgevaarlijk.”

De brandweer moest alle zeilen bijzetten om de vuurzee te blussen. Beeld Nationaal Archief

Er zijn volgens Van de Coevering lessen geleerd. “Allereerst zijn voertuigen veel veiliger geworden. De overheid heeft ook gedaan aan regulering, denk bijvoorbeeld aan de gordelplicht.” De infrastructuur is ook sterk verbeterd, er is nu onder andere (mist)signalering op snelwegen. “En er zijn talloze protocollen ontwikkeld waardoor hulpdiensten sneller ter plaatse zijn.”

Oud-politieman Van Strien denkt nog vaak terug aan de mistramp. Wel heeft hij zich verbaasd, eerst omdat er de eerste tientallen jaren heel weinig aandacht was voor het ongeluk, en nu omdat op de plek niets meer herinnert aan de tragedie. “Er is niet eens een monumentje, eigenlijk heel gek.”

