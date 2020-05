Politieke strijd om extra miljard voor acute noodhulp aan ontwikkelingslanden

Moet er een miljard euro extra naar de ontwikkelingslanden? De VVD is tegen, de overige drie regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie hopen de liberalen nog te kunnen overtuigen. Het kabinet zelf buigt zich nog over de cijfers, aangezien het extra miljard niet uit bezuinigingen op andere ontwikkelingshulp zou moeten komen. Minister Sigrid Kaag (D66) van ontwikkelingssamenwerking werkt aan een voorstel.

Volgens CDA-Kamerlid Anne Kuik is extra coronahulp aan ontwikkelingslanden welkom “uit het oogpunt van medemenselijkheid, maar ook voor de lange termijn. Als het virus daar langer voortwoekert, kan het terugkeren.” Kuik wijst ook op mogelijke gevolgen als hongersnoden, mensen op drift of verwaarlozing van andere ziektes als tbc.

Automatisch veel minder geld

Al toen de horeca in Nederland in maart de deuren sloot, nam de Tweede Kamer een motie van de SGP aan: handhaaf de bestaande hulp aan ontwikkelingslanden. Die motie kreeg brede steun, behalve van PVV en FvD. Maar in de woorden van deze motie zat ’m juist de kneep: de omvang van ontwikkelingshulp is in Nederland vastgelegd als percentage van het ­nationaal bruto inkomen, ongeveer 0,5 procent. Nu Nederland afstevent op een recessie, betekent dat automatisch veel minder geld voor de begroting van minister Kaag.

De VVD wil vasthouden aan deze afspraak. “Het regeerakkoord is ­helder”, zei VVD-Kamerlid Arne Weverling begin deze week in De Telegraaf. “Ons uitgangspunt is: nul euro erbij. Ik snap dat de coronacrisis hard aankomt in kwetsbare landen. Maar wij hebben het geld ook hard nodig.”

De Tweede Kamer vroeg in april aan het kabinet of de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) zich over de kwestie kon buigen. Geef een miljard euro extra, adviseerde deze invloedrijke raad, voor medische hulp, voedsel, een sociaal vangnet en steun aan vluchtelingen. De AIV maakt zich grote zorgen over de verscherpte rivaliteit tussen China en de VS door de pandemie. Dat ondermijnt ook internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de raad ligt hier een nieuwe leidersrol voor Europa.

Welbegrepen eigenbelang

Bovendien is bestrijding van het virus in ontwikkelingslanden ook een ‘welbegrepen eigenbelang’, stelt de Adviesraad. Want de gevolgen van een virus dat voortraast en de wereldwijde recessie die kwetsbare landen zwaar treft, raken ook Nederland.

Minister Kaag trok eerder 100 miljoen euro extra uit voor noodhulp vanwege de coronacrisis. Dat geld vindt zijn weg naar ontwikkelings­landen via bestaande (VN-)organisaties.

