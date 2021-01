Politiebond vreest nog dagen of weken onrust na rellen: ‘We werden bekogeld met messen’

Vooral in Eindhoven en Amsterdam liepen de demonstraties tegen de coronamaatregelen uit de hand en greep de politie hard in. Ook in andere plaatsen in het land, waaronder Den Haag, Tilburg en Roermond, zijn zondagavond mensen in groepen samengekomen om te protesteren tegen de avondklok.

Volgens Simmers werden in Eindhoven ME’ers aangevallen en bekogeld met messen. De politie had er al rekening mee gehouden dat het onrustig zou kunnen worden. “Er was veel informatie en daarom zag je natuurlijk ook dat er zoveel ME op de been was in Amsterdam en Eindhoven.”

Simmers deed een oproep om maatregelen als de avondklok na te leven. “Het is niet voor niets. Val de politie niet aan, wij kunnen er ook niets aan doen dat deze regels er zijn. Het is niet normaal dat je politiemensen met dodelijke wapens aanvalt.”

Zeker 170 mensen aangehouden in Amsterdam bij verboden betoging

In Amsterdam zijn zondag zeker 170 mensen aangehouden tijdens een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam die niet was toegestaan. Dat zei korpschef Frank Paauw van de politie Amsterdam in de talkshow Op1. “De mensen die op het plein afkwamen, zijn voor een deel bekende groeperingen, zoals politieke stromingen of voetbalhooligans, maar er zitten ook hele boze mensen bij”, zei hij.

Politie en demonstranten op het Museumplein. Beeld ANP

Volgens de gemeente waren er ondanks de dringende oproep om vooral niet te komen en de waarschuwing dat de politie zou optreden naar schatting 1500 mensen aanwezig bij het protest gericht tegen de coronamaatregelen. De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) verklaarde het Museumplein vanaf 11.00 uur tot veiligheidsrisicogebied. Rond 15.00 uur werd een noodbevel afgekondigd, omdat de groep die naar het plein kwam steeds groter werd en de risico’s toenamen.

Politie jaagt op relschoppers in Eindhovense binnenstad

Ook in Eindhoven waren relschoppers actief. Nadat ze vernielingen hadden aangericht op het 18 Septemberplein en in en rond het station Eindhoven Centraal, trokken ze verder de binnenstad in. In de winkelstraten gooiden ze met onder meer vuurwerk en rookbommen naar de mobiele eenheid, agenten en naar politiepaarden.

“Alle grenzen zijn hier overschreden. Van demonstreren was geen sprake, geweld tegen de politie was van begin af aan het doel", aldus de reactie van de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie op de rellen in Eindhoven zondag. De drie partijen reageren “met afschuw op de ongeregeldheden in de Eindhovense binnenstad”.

De president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen zegt de situatie in Eindhoven met verbijstering te hebben aangezien. Marjan Rintel noemt het “een afschuwelijke situatie”.

Grote schade en plunderingen bij een Jumbo City in het centraal station van Eindhoven na ongeregeldheden in de binnenstad van Eindhoven. Beeld ANP

Tientallen relschoppers werden zondag in Eindhoven aangehouden en het Openbaar Ministerie heeft besloten tot een strafrechtelijk onderzoek. De politie hoopt alle relschoppers op te sporen. Wie zondag niet is opgepakt, kan later altijd nog worden aangehouden aan de hand van beelden van beveiligingscamera’s.

Agent in Venlo gewond

In Venlo raakte een agent gewond nadat relschoppers een steen door de ruit van een politieauto gooiden. De mobiele eenheid moest in actie komen om de orde te herstellen in Venlo, Roermond en Stein, bijgestaan door de Koninklijke Marechaussee. Pas rond 23.30 uur waren geen grote groepen mensen meer op straat.

De waarnemend politiechef in Limburg, Inge Godthelp, spreekt haar afschuw uit over de rellen en zegt dat het “geen visitekaartje is geweest voor onze samenleving en het is niet hoe we ons als politie moeten laten bejegenen”. Volgens haar heeft de politie een enorme inzet moeten doen. “Een inzet die te denken geeft voor de komende dagen”, aldus Godthelp.

