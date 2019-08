Politieagenten krijgen onafhankelijk meldpunt voor discriminatie en intimidatie

Gediscrimineerde, (seksueel) geïntimideerde en gepeste agenten kunnen met hun klachten terecht bij het meldpunt. Die worden onderzocht door een persoon die hierover wekelijks tot maandelijks contact heeft met de politietop. “ Het meldpunt heeft directe toegang tot mij”, zegt Akerboom in de krant.

Eerder deze maand maakte politiecoach Carel Boers melding over misstanden binnen de politie, van aanrandingen tot discriminatie. De politietop kreeg de meldingen door, maar greep niet in, volgens Boers.

In een vraaggesprek met de krant ontkent Akerboom de aantijgingen van Carel Boers. Volgens de korpschef krijgt hij veel meldingen vanaf de werkvloer, maar kunnen die niet allemaal door hem afgehandeld worden. Juist daarom zou een onafhankelijk meldpunt nodig zijn. Voorzitter Gerrit van de Kamp van de politiebond ACP zegt dat hij veel vragen heeft over het meldpunt discriminatie. “Wat gaat dit meldpunt precies doen? Wat wordt de werkwijze? En wat wordt de rol van de korpschef? Gaat hij persoonlijk interveniëren?”

Van de Kamp noemt discriminatie en intimidatie “hardnekkige maatschappelijk problemen”. Hij zou graag zien dat in de opleiding voor politiemensen meer aandacht komt voor de omgangsvormen binnen de politieorganisatie.

Na drie jaar Akerboom kraakt het nog steeds bij de politie

In zijn eerste interview, drie jaar geleden in Trouw, sprak Erik Akerboom van een ‘korps dat kraakt’ en dat hem zorgen baart. Vooral dat alle verantwoordelijkheden van lokale chefs waren weggehaald en ondergebracht bij een landelijke leiding in Den Haag, had de politie geen goed gedaan, zei hij. Hij wilde juist weer méér verantwoordelijkheid naar de basis brengen. ‘Vernieuwend werken’, noemde hij dat.

Drie jaar later is er nog niet veel ten goede gekeerd. Akerboom heeft een setje rapporten op zijn bureau liggen waar hij niet vrolijk van wordt. Naast de problemen rond discriminatie en intimidatie deed de commissie Ruys in 2017 onderzoek naar de cultuur waarin het declaratieschandaal binnen de centrale ondernemingsraad (COR) kon plaatsvinden. Het kenniscentrum WODC van het ministerie van justitie constateerde in diezelfde periode dat allochtone agenten relatief vaker corrupt zijn. En dan was er nog het blad Justitiële Verkenningen waarin consultant Walter Landman constateerde dat schaalvergroting en concentratie bij de politie hebben geleid tot ‘ongewenste anonimisering in de onderlinge relaties’.