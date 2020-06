Politie zet ME in na Malieveld-demonstratie. ‘Dit heeft niets meer met een normale demonstratie te maken’

Een groep voetbalsupporters heeft zondag bij Den Haag CS de confrontatie gezocht met de politie. De groep is teruggedrongen naar het Malieveld, onder meer door charges van de ME en de inzet van waterkanonnen. De politie roept op Twitter mensen op niet naar de binnenstad te komen.

Eerder sloot de politie in Den Haag al een winkelgebied in het centrum van de stad af. Daarmee probeert de politie te voorkomen dat demonstranten van het Malieveld het gebied ingaan. Als reden voor het afsluiten van het winkelgebied meldde de politie dat het aantal demonstranten op het Malieveld toeneemt en dat de sfeer ‘aan het omslaan’ is. Er zouden supporters van verschillende voetbalclubs op het Malieveld zijn gezien.

Hoewel burgemeester Johan Remkes een demonstratie op het Malieveld zondag van de groep Virus Waanzin verbood, kwamen er toch betogers naartoe. Uiteindelijk besloot Remkes rond 13.00 uur een korte demonstratie toe te staan, tot 13.30 uur. Daarna bleven nog veel mensen hangen op het Malieveld.

We zien dat het aantal demonstranten toeneemt en de sfeer omslaat. Er zijn supporters van verschillende voetbalclubs op het #Malieveld. We roepen mensen op uit de buurt van het #Malieveld te blijven. #viruswaanzin — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) 21 juni 2020

Demonstranten op het Malieveld. De demonstratie is gericht op de coronamaatregelen van het kabinet, zoals de anderhalvemeterregel. Beeld ANP