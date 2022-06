Politie wil racisme harder aanpakken, agent krijgt voortaan sanctie of ontslag

De korpsleiding van de politie wil strenger gaan optreden tegen racisme en discriminatie binnen de politie. Wanneer politiemensen zich racistisch uiten naar collega’s krijgen ze voortaan een sanctie en mogelijk ontslag. Dat zegt de plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer in NRC. Woensdag communiceerde de korpsleiding de koerswijziging ook in een videoboodschap.

De cultuur binnen de politie is niet best. Uit de medewerkersmonitor van de Nationale Politie uit maart bleek dat grensoverschrijdend gedrag bovengemiddeld vaak voorkomt binnen de politie. Zo werd twaalf procent van de medewerkers in 2020 en 2021 gepest (in de Nederlandse beroepsbevolking is dat percentage acht). Ook ervaren politiemensen vaker ongewenste seksuele aandacht, intimidatie en discriminatie door collega's dan andere beroepen.

Duidelijke regels rond racisme ontbraken

Een voorbeeld daarvan is de ‘Jan Smit Appgroep’, die in 2019 tot veel ophef leidde. In deze appgroep stuurden Rotterdamse agenten racistische uitlatingen naar elkaar. Via een klokkenluider die uit deze groep was gestapt, kreeg de korpsleiding deze berichten onder ogen. De agenten werden vervolgens niet ontslagen maar overgeplaatst. Wel kregen vijf van hen een schriftelijke berisping. “De collega's begrepen niet waarom er geen ontslag is toepast,” zei korpschef Huyzer afgelopen maart in Trouw.

Dit soort incidenten hebben de korpsleiding aan het werk gezet. De politietop constateerde dat duidelijke regels rondom racisme ontbraken. “Iedere agent weet dat het lekken van data tot ontslag leidt. Maar wat betreft racisme is er een grijs gebied en gingen eenheden en teamchefs verschillend om met mogelijke misstappen. Op basis van korpsbrede dialoogsessies, komen we binnenkort met een advies.” Daarin staat onder meer dat er na meldingen altijd een onderzoek moet plaatsvinden, net als een disciplinair traject. “Zo weet iedereen waar hij aan toe is, namelijk: racisme kan niet door de beugel.”

Slechts dertien procent stapt naar een vertrouwenspersoon

Doorslaggevend voor de korpsleiding was de documentaire De Blauwe Familie. In de documentaire vertellen politiemensen met een minderheidsachtergrond vertellen over racistische pesterijen die zij ervaren aan de hand van hun collega's en hoe deze bejegeningen ze doen overwegen het korps te verlaten. De politietop laat woensdag in een gezamenlijke verklaring weten dat uit die documentaire ‘een waardevolle les’ te trekken is.

Uit de jaarverantwoording van 2021 van de politie blijkt dat in totaal zeventien politiemensen zich vorig jaar meldden bij het interne meldpunt voor misstanden binnen de politie. De meldingen gingen over een onveilige cultuur binnen een team, bejegening door de leidinggevende, ongewenste omgangsvormen en mogelijke discriminatie. Slechts dertien procent van de politiemensen stapt naar een vertrouwenspersoon om pesterijen te melden, bleek uit het medewerkersmonitor van vorig jaar. Een derde klopt aan bij de leidinggevende en nog eens een derde zwijgt over deze ervaringen.

