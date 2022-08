Politie waarschuwt ouders: vakantiefoto’s van kinderen duiken op in netwerken kinderporno

Het is een nachtmerrie voor iedere ouder. Het vakantiekiekje van de kinderen op sociale media zetten, waarna de foto via pedoseksuelen in kinderpornonetwerken belandt. Het gaat vaak om willekeurige kinderen in hun zwembroek bij het zwembad of op het strand.

“Veel verdachten hebben dit soort foto’s op hun computer staan”, vertelt een rechercheur van het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme aan RTL Nieuws. “Ze hebben bijvoorbeeld alleen een zwembroekje aan, of je ziet hun blote billetjes", vervolgt de rechercheur. “Het is dus niet zo dat alleen foto’s met geslachtsdelen erop interessant zijn voor deze verdachten.”

Het is niet strafbaar

De politie roept ouders op om er goed over na te denken welke beelden zij delen op sociale media. Onschuldige foto’s kunnen daar door pedoseksuelen worden opgespoord en verspreid. De foto’s zijn mede in trek omdat het bezit ervan niet strafbaar is.

Ouders weten lang niet altijd dat de foto's op deze manier zijn misbruikt. De politie informeert de ouder in kwestie namelijk niet als de kiekjes worden aangetroffen bij verdachten, omdat geen direct misbruik plaatsvindt.

Naast het feit dat de vakantiefoto's in handen komen van pedoseksuelen, is het ook de vraag of kinderen het wel leuk vinden om op latere leeftijd te worden geconfronteerd met de foto’s. Ook dat moeten ouders zich realiseren, stelt de rechercheur van de politie.

