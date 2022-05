Politie verspreidt naam, foto en geboortedatum van verdachte in zaak dode vrouw in Arnhem, waarom?

De volledige naam, geboortedatum en foto van een verdachte van een misdrijf verspreiden, gebeurt zelden. Het zware opsporingsmiddel werd afgelopen weekend ingezet door de politie, na de dood van een vrouw in Arnhem. Buurtbewoners vonden de vrouw donderdagavond naakt op straat. Ze overleed al snel aan haar verwondingen.

De recherche zet alles op alles om de dader te vinden, die nog altijd voortvluchtig is. Vrijdag verspreidde de politie een foto van een 41-jarige man die ‘mogelijk betrokken is’ bij de dood van de vrouw. Een dag later volgde zijn volledige naam en geboortedatum. Volgens regionale media – die de volledige naam van de man ook noemen – gaat het om de partner van de vrouw.

Toestemming van het OM

De hoofdofficier van justitie gaf toestemming aan de politie om de naam en foto van de verdachte te verspreiden. De man wordt volgens het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij een ernstig strafbaar feit. “Er zijn zorgen dat hij als gevolg van zijn psychische gesteldheid mogelijk een gevaar is voor zichzelf of voor zijn omgeving”, laat een woordvoerder weten. “Hoe we tot deze inschatting komen, kunnen we niet toelichten.”

Politiewetenschapper Jaap Timmer ziet in deze zaak een klaarblijkelijk “heel groot belang” om de verdachte van het misdrijf snel te vinden. “In Nederland houden we erg vast aan de anonimiteit van verdachten, zeker als iemand nog niet is veroordeeld.”

Laatste redmiddel

Voor zover bekend is de zaak Nicky Verstappen de laatste keer dat de politie naam en foto van een verdachte verspreidde. Dat gebeurde in 2018 met de inmiddels veroordeelde Jos B. “In de kringen van het OM wordt deze opsporingsmethode als het laatste redmiddel gezien”, weet hoogleraar sanctierecht Henny Sackers.

“In ons land en omliggende landen wordt daar zeer terughoudend mee omgegaan”, aldus Sackers. “In de Verenigde Staten zien we dat veel sneller wordt gekozen voor algemeen belang boven privacy.”

Regels voor gebruik naam en toenaam

De politie is gebonden aan regels die gelden voor opsporingscommunicatie, onder meer vanwege het privacybelang van een verdachte en het feit dat de naam en foto altijd op het internet vindbaar kan blijven. Deze zogenoemde ‘aanwijzing opsporingsberichtgeving’ is in 2017 verruimd om “meer zaken te kunnen oplossen”.

De identiteit kan alleen worden prijsgegeven als iemand verdacht wordt van een misdrijf waar acht jaar of meer op staat en dit “dringend noodzakelijk is voor de opsporing”. Herkenbare foto’s van verdachten worden sneller openbaar gemaakt, bijvoorbeeld na de avondklokrellen vorig jaar en in het programma Opsporing Verzocht.

Altijd vindbaar

“Voordat we tot deze stap overgaan, moeten er eerst andere opsporingsmethoden zijn toegepast om de betreffende persoon te vinden”, aldus een zegsvrouw van het OM. Hoogleraar Sackers: “De politie moet ook bijna zeker weten dat hij het heeft gedaan.”

Omdat naam, toenaam en foto door sommige media worden overgenomen en het ook op het internet rondgaat, is de kans groot dat zijn naam in combinatie met het misdrijf altijd vindbaar blijft. Het OM laat weten dat zij samen met de politie “alles in het werk stellen” om de foto van eigen kanalen te verwijderen als de man is aangetroffen. Dan wordt ook aan andere media verzocht om de persoonsgegevens te verwijderen.

