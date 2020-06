Politie veegt tientallen coronademonstranten van het Malieveld. ‘Het is een eer dat je wordt aangehouden’

Nog voor de man die zich Patrick noemt goed en wel op dreef komt, is zijn aanklacht tegen de corona-aanpak alweer beëindigd. Op het Malieveld in Den Haag fulmineert de bebaarde man in zonnebril, korte broek en opvallend dik vest over de waanzin van anderhalve meter afstand. Een paar minuten, dan grijpt een groepje handig opgestelde agenten in. Terwijl Patrick en zijn twee collegademonstranten richting politiebus verdwijnen klikt een zwerm fotojournalisten lustig mee. “Het is een eer dat je wordt aangehouden ”, schreeuwt een medestander hem na.

Enkele tientallen demonstranten hebben zondag geprotesteerd tegen de Nederlandse coronamaatregelen. Ze vinden het virus minder dodelijk dan het volgens het RIVM is, en geloven niet dat het nodig is anderhalve meter afstand te bewaren. Vrijdag verbood burgemeester Johan Remkes (VVD) de geplande demonstratie van het corona-sceptische Viruswaanzin. Een opgetrommelde mensenmassa zou volgens de burgemeester een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Bovendien zou het risico op wanordelijkheden groot zijn. Vorige week liep een - ook verboden - demonstratie van Viruswaanzin uit de hand, met maar liefst vierhonderd aanhoudingen tot gevolg.

Overwegend witte Nederlanders van alle leeftijden

Jeroen Pols en Willem Engel van Viruswaanzin pikten Remkes’ verbod niet en spanden een kort geding aan. Zaterdag bekrachtigde een rechter het besluit van de Haagse burgemeester. Daarna riepen Pols en Engel hun achterban op niet naar het Malieveld te komen. Niet namens hen, maar ook niet op ‘persoonlijke titel’, zoals ze eerder bepleitten.

Beeld ANP

Een dag later heeft Den Haag desondanks het zekere voor het onzekere genomen. Al bij het station vangen in blauw-geel gestoken agenten betogers en dagjesmensen op. Op het Malieveld ziet een overmacht aan politieagenten en ME’ers zich geconfronteerd met een paar dozijn demonstranten. Het zijn overwegend witte Nederlanders van alle leeftijden. Sommigen hebben tatoeages, dragen petjes of rocker-outfits. Anderen zijn op geen enkele manier alternatief te noemen. Wat ze delen is frustratie over corona en een gebrek aan vertrouwen in de Nederlandse staat en pers. Velen filmen zelf wat er gebeurt, terwijl ze luidkeels beschrijven hoe men hun recht op demonstratie schendt.

Over de politie zijn de meningen verdeeld. Beurtelings maken demonstranten hen uit voor fascisten, landverraders en NS-personeel dat tijdens de oorlog met de Duitsers collaboreerde, om vervolgens te scanderen dat ze zich bij de betogers aan moeten sluiten.

‘Hou je muil. Deze is ook anderhalve meter’

De politiestrategie lijkt erop gericht de burgerlijke ongehoorzaamheid in de kiem te smoren. Niet lang nadat Patrick en zijn kornuiten uit het zicht zijn gedirigeerd, vegen ME’ers het hele Malieveld schoon. Als de demonstranten zich hergroeperen op het naastgelegen veldje Koekamp drijven agenten te paard hen ook daar weg, richting het station.

Het gebruikte geweld is voornamelijk verbaal. “Anderhalve meter geldt ook voor de ME”, roept een man van middelbare leeftijd in korte broek het kluitje agenten toe dat hem op afstand houdt. Als reactie zwaait een van de ME’ers zijn wapenstok in zijn richting: “Hou je muil. Deze is ook anderhalve meter.”

“Denk jij aan mijn oma die thuiszit en niet meer buitenkomt”, brult een vrouw met schrille stem in het gezicht van een politieagent die haar gebiedt te verdwijnen. De agent reageert niet.

Pas na meer een uur en meerdere aanhoudingen keert de rust rond het Malieveld terug. En daarmee ook de humor. Bij de rechtbank Den Haag leggen demonstranten bananen neer, een verwijzing naar de bananenrepubliek waarin ze menen te leven.

