Politie veegt Malieveld leeg, coronademonstranten aangehouden

De politie en ME hebben het Malieveld leeggemaakt. De mensen die ondanks het verbod toch naar het grasveld in Den haag waren gekomen om te demonstreren zijn weggeleid naar het Centraal Station. Diverse mensen die weigerden te vertrekken, zijn door agenten aangehouden. De politie heeft ook de weg van het Malieveld naar de binnenstad afgezet.

Met een mobilofoon worden mensen opgeroepen op last van waarnemend burgemeester Johan Remkes weg te gaan uit Den Haag en niet te demonstreren. Anders lopen ze het risico aangehouden te worden. Remkes kondigde hiervoor op zondagmiddag een noodbevel af. Daarin staat dat demonstranten niet in de buurt van het Malieveld mogen komen.

Een paar honderd mensen hadden zich toch gemeld op het Malieveld. Volgens de politie met het doel om mogelijk toch te demonstreren. Een aantal personen gooide met fietsen naar de politie. Met busjes van de politie, mensen van de ME en politie te paard worden aanwezigen van het Malieveld weg geleid.

Een demonstrant, zondag tijdens een verboden demonstratie van Viruswaanzin op het Malieveld in Den Haag. Beeld ANP

De demonstratie tegen de coronamaatregelen is door waarnemend burgemeester Johan Remkes verboden. Ook organisator Viruswaanzin heeft mensen opgeroepen niet naar Den Haag te komen. Rond het Malieveld zijn ook borden neergezet met de tekst: Ga naar huis. Op sociale media worden filmpjes gedeeld waarop mensen gearresteerd zouden worden.

“De demonstratie is verboden. Ga naar huis!”, twittert de politie, die spreekt van een paar aanwezigen. De politie heeft veel agenten bij het Malieveld ingezet. Ook op het Centraal Station in Den Haag zijn diverse politiemensen aanwezig. De demonstratie, die toen ook verboden was, begon vorige week op een pleintje met een skatebaan naast het Malieveld. Dit pleintje is nu afgezet met hoge hekken. De manifestatie liep toen uit de hand en de ME greep in. Er werden ongeveer vierhonderd mensen gearresteerd.

Ondanks herhaaldelijk waarschuwen en vorderen door de politie om het #Malieveld #DenHaag te verlaten, gaf een aantal potentiële demonstranten hier geen gehoor aan. Er zijn enkele personen aangehouden. pic.twitter.com/8uLnebN26p — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) 28 juni 2020

