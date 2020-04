Politie tast in het duister met aanhoudende brandstichtingen gsm-zendmasten

De politie heeft nog geen idee wie er achter de recente branden zitten in gsm-zendmasten op verschillende locaties in Nederland. De Landelijke eenheid van de politie is bezig de informatie uit de regio’s te onderzoeken, maar tast volgens een woordvoerder nog in het duister over de dader of daders. Er zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen om nieuwe brandstichtingen te voorkomen.

Sinds 4 april is nu bij tien masten brand geweest. Twee pogingen om brand te stichten konden voorkomen worden toen de daders werden gestoord door voorbijgangers en ervandoor gingen. Maandagavond werden in Almere-Haven twee masten die niet ver van elkaar staan door brand getroffen. Afgelopen weekend was het raak in onder meer het Brabantse Veldhoven en Oudenbosch. In de week ervoor in Nuenen, Beesd, Deurne, Rotterdam en Groningen.

“Het is volstrekt idioot dat je vitale infrastructuur treft, zeker in deze tijden waarin die zo hard nodig is”, zegt Rob Bongenaar, directeur van Monet, de vereniging die namens de mobiele netwerkoperators de plaatsing van antennes afstemt met overheden. “Wij hopen dat er snel mensen zullen worden aangehouden.”

Het totale schadebedrag is nu al ‘gigantisch’, aldus Bongenaar “De schade kan per zendmast al snel in de honderdduizenden euro’s lopen als er kabels, installaties en de antennes door brand beschadigd zijn. Het herstel kan weken duren. Gedurende die tijd komt er overigens wel een tijdelijke installatie als vervanging.”

Vermoedelijk gaat het om activisten

Het nieuwe, supersnelle 5G-telecomnetwerk is nog niet operationeel, telecomaanbieders willen het de komende jaren in Nederland gaan aanleggen. De veiling van de zendfrequenties vindt in juni plaats. Op enkele plaatsen zijn inmiddels wel testopstellingen geplaatst waar metingen worden gedaan.

Wie er achter de branden zitten en wat hun motieven zijn is dus nog onduidelijk. Vermoedelijk gaat het om anti-5G-activisten die de uitrol proberen tegen te houden. Bij een van de in brand gestoken zendmasten, in het Brabantse Liessel, werd de boodschap ‘Fuck 5G’ op een elektrakast gespoten.

Ook een aantal complotdenkers in binnen- en buitenland heeft zich op de 5G-technologie gestort en verspreiden via sociale media onder meer de theorie dat het coronavirus via 5G wordt verspreid. Minister van justitie Ferd Grapperhaus zei eerder niets van deze complottheorieën te willen weten. “Er is geen enkele aanleiding om die zendmasten verdacht te maken”, aldus Grapperhaus, die het in brand steken een ‘aanval op onze hulpdiensten en daarmee onze samenleving’ noemde.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) constateerde vorig jaar al dat er groeiend protest is tegen het toekomstige 5G-netwerk. Volgens een woordvoerder is het nu nog te vroeg om te zeggen of de brandstichtingen uit de hoek van de anti-5G-beweging komen. Wel zijn er al preventieve maatregelen getroffen om de zendmasten beter te beveiligen tegen sabotage, aldus de NCTV-woordvoerder, zonder details te geven.

De stichting Stop5GNL, die zich via de rechter verzet tegen de uitrol van het 5G-netwerk, distantieerde zich dinsdag in een verklaring van ‘elke geweldpleging of vernieling’. “Wij willen op geen enkele manier in verband gebracht worden met deze daders en beschermen onze rechten uitsluitend op een juridische en democratische manier”, zegt voorzitter Pieta Janssen. “Wij zijn absoluut niet tegen technologische vooruitgang, maar willen dat 5G pas wordt ingevoerd als vaststaat dat het veilig is voor onze gezondheid.”

