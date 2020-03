Politie schiet ontsnapte tbs’er dood bij Ochten

De politie wil zelf geen commentaar geven, juist omdat het één van hun agenten was die schoot – dat komt te dichtbij, aldus een woordvoerder. Volgens Fivoor gijzelden de twee patiënten een medewerker met een vuurwerken. Daarna zijn ze de kliniek ontvlucht en hielden een taxi staande.

De politie zette de achtervolging in op de A15, aldus het OM. Ter hoogte van Kesteren werd de auto door de politie gestopt. Op een industrieterrein bij Ochten ontstond een vuurgevecht met de politie, waarbij één van de twee, een 37-jarige man gewond raakte en ter plekke overleed.

Politieagenten bij Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden, waar twee tbs'ers zijn ontsnapt. Beeld ANP

De andere man én de taxichauffeur zijn gearresteerd, zegt een woordvoerder van het OM Rotterdam. “We doen verder onderzoek, bijvoorbeeld naar de betrokkenheid van de taxichauffeur.” Een woordvoerder van Fivoor meldt echter dat het taxibusje door de twee mannen gekaapt is.

Bij de gijzeling is de betrokken medewerker licht gewond geraakt, zegt de woordvoerder. “Dit is een aangrijpende gebeurtenis, wij zijn hier bijzonder van onder de indruk”, meldt hij. De veiligheidsmaatregelen op de afdeling waar de twee tbs’ers zaten, zijn volgens hem streng. “Hoe dit heeft kunnen gebeuren wordt grondig onderzocht.”

‘Alleen als er sprake is van noodweer’

Hoe vaak het precies voorkomt dat de politie mensen doodschiet, kan het OM niet zeggen, maar heel regelmatig gebeurt het niet. Een agent mag volgens de interne regels alleen schieten als er sprake is van ‘noodweer’, dus als de hij of zij zelf in gevaar is of als een verdachte een ander persoon (levens)gevaarlijk bedreigt. Wanneer een politieagent zijn vuurwapen heeft gebruikt en hierdoor letsel is ontstaan, volgt altijd onderzoekdoor de Rijksrecherche.

Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden in Portugaal kwam in 2017 breed in het nieuws toen een patiënt een 25-jarige medewerker neerstak met een schaar, waardoor hij overleed. Onderzoek van de inspectie voor volksgezondheid en de inspectie voor justitie en veiligheid wees uit dat er sprake was van een onveilige werkomgeving in de kliniek door een personeelstekort.