Politie schiet gericht op protesterende boeren. Escaleren de protesten?

Vanwege een dreigende situatie heeft de politie dinsdagavond gericht geschoten bij een boerenprotest. Op een oprit van snelweg A32 bij Heerenveen probeerden boeren volgens de politie door een blokkade heen te rijden. De politie schoot en raakte de trekker van een van de demonstranten. De afgelopen weken predikte de politie vooral de-escalatie, dus waarom wordt er nu toch naar het wapen gegrepen?

‘Zijn boeren staatsgevaarlijke criminelen ofzo?’, schrijft de protestgroep Agractie op Facebook. Op de account staan verschillende filmpjes van de situatie op de snelweg bij Heerenveen. Er staan bijschriften bij als: ‘schot in cabine vijf centimeter naar links of rechts en door hoofd bestuurder trekker’. En bij een filmpje waarop een schietende agent te zien is: ‘En nog steeds weigeren te praten, minister van der Wal... Moeten er eerst doden vallen?’

Drie mensen opgepakt

In de filmpjes is niet te zien dat boeren op politieagenten inrijden. Als dat is gebeurd, dan zal Agractie die beelden mogelijk niet zo snel delen. De politie zegt dat er sprake was van een dreigende situatie voor de agenten, er werden daarom eerst waarschuwingsschoten gelost en daarna gericht geschoten. Er zijn ook drie mensen opgepakt.

Woensdagochtend wil de politie Noord-Nederland nog weinig zeggen over het incident. Ze kunnen de ‘dreigende situatie’ vooralsnog niet verder specificeren en het is ook nog niet helemaal duidelijk hoeveel agenten erbij betrokken waren. Het schietincident wordt, zoals na elk gebruik van een vuurwapen, onderzocht door de Rijksrecherche.

Voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) Jan Struijs zegt dat agenten niet vaak en veel schieten. “Het moet dan echt een gevaarlijke situatie zijn geweest”. Hij waarschuwt voor discussies over het schietincident: “Iedereen bemoeit zich ermee. Het lijkt bijna wel alsof we een veiligheidscrisis hebben in plaats van een stikstofcrisis. Ik doe vooral dringend de oproep om het onderzoek van de Rijksrecherche af te wachten voor de waarheidsvinding over het schieten van de politie”, zegt Struijs.

Hij ziet wel dat de boerenprotesten verharden, mede omdat ‘opruiers’ zich erbij aansluiten: “Die kennen we van eerdere demonstraties. Die hebben maar één doel: geweld tegen de overheid.”

Huis van de minister

Vorige week braken boeren ook door een politieblokkade bij het huis van minister Van der Wal. Toen greep de politie niet in om de situatie niet verder te laten escaleren. De politie Gelderland schreef dat de agenten voor hun eigen veiligheid kozen, omdat de situatie te dreigend was voor verdere acties.

Politiechef Willem Woelders vertelde dat de politie destijds werd verrast en dat agenten alleen in het uiterste geval naar hun vuurwapen moeten grijpen. Het gesprek met demonstranten is volgens Woelders net zo belangrijk en de politie spoorde de afgelopen weken relschoppers op via beelden. Toch zei Woelders toen ook al bang te zijn dat de boerenprotesten een keer het uiterste middel zouden uitlokken.

Politiebond-voorzitter Struijs maakt zich zorgen over de escalatie. “De politie loopt op dit moment al op haar tandvlees. Escalatie zal ten koste gaan van het welzijn van de politiemensen.”

