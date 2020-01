Politie publiceert foto van bombrief als waarschuwing

De politie heeft foto's gepubliceerd van de bombrief (links) die gisteren bij het CIB aankwam. Rechts een officiële envelop van het CIB. Beeld Politie

De bombrief heeft een verdikking en bevat een explosief. Tot nu toe is niemand gewond geraakt. Wel liep een brief brandschade op, maar volgens de politie was die niet ontploft. Deze brief belandde donderdag via een postsorteercentrum bij het CIB zelf. De post was eigenlijk bestemd voor een niet nader genoemd bedrijf in Maastricht, maar is nooit op zijn oorspronkelijke bestemming aangekomen.

Vrijdagochtend werd een bombrief aangetroffen bij hotel Okura in Amsterdam. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief onklaar gemaakt, waarop de brief voor nader onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut is gebracht. De andere brieven kwamen binnen bij een hotel en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en autobedrijf in Rotterdam.

De politie waarschuwt mensen voor brieven met een sticker met het logo van het CIB erop en met een verdikking erin. Niels de Peuter van het CIB zegt geschrokken te zijn door wat er is gebeurd. Hij wil verder niet inhoudelijk op de zaak reageren. Volgens hem probeert de politie ‘met man en macht’ om de dader op te sporen.

PostNL heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om medewerkers te beschermen tegen de bombrieven. “De veiligheid van de medewerkers staat voorop”, zegt een woordvoerder. Het postbedrijf laat weten dat het onderzoek loopt en dat wordt samengewerkt met de politie.