Politie pakt vierhonderd corona-demonstranten op na grimmige Malieveld-demonstratie

Hoewel de demonstratie vrijdag nog werd verboden, togen zo’n tweeduizend betogers zondag naar het Malieveld om hun ongenoegen te uiten over de coronamaatregelen van de overheid. Omdat de sfeer rustig was en het rond het middaguur nog om enkele honderden mensen ging, besloot burgemeester Johan Remkes dat de demonstratie op het Malieveld toch kortstondig door kon gaan mits de onderlinge afstand van anderhalve meter in acht werd genomen. Zaterdag was op die wijze ook een antiracismedemonstratie van enkele honderden betogers gehouden op dezelfde plek.

Maar toen de demonstranten om half twee ’s middags dan toch echt moesten opbreken, liep de situatie alsnog uit de hand. Het bleek al gauw dat niet alleen aanhangers van de actiegroepen als ‘Virus Waanzin’ aanwezig waren, maar ook een aantal supporters van Feyenoord en ADO Den Haag, die volgens de politie behoren tot de harde kern van de hooligans van deze voetbalclubs.

Demonstranten zoeken de confrontatie met de politie bij het Centraal Station in Den Haag. Beeld ANP

Remkes verbood de demonstratie van de groep Viruswaanzin vrijdag niet alleen vanwege de coronamaatregelen. Hij vreesde ook wanordelijkheden omdat de politie informatie had dat groepen onruststokers, waaronder voetbalsupporters, zich zouden mengen in de demonstratie. Dat meldt de gemeente Den Haag zondagavond na afloop van een onrustige dag waarbij de mobiele eenheid meerdere charges uitvoerde en ook het waterkanon werd ingezet tegen betogers. Volgens de gemeente waren ‘groepen vanuit verschillende regio’s uit het land’ zondag naar Den Haag gekomen.

Demonstranten op het Malieveld. De demonstratie is gericht op de coronamaatregelen van het kabinet, zoals de anderhalvemeterregel. Beeld ANP

Rellen en een groepsknuffel

De ME moest in actie komen toen een groep betogers, volgens de politie de voetbalsupporters, bij het station de confrontatie zocht met de politie. Zeker vijf van hen zijn gearresteerd. Met het waterkanon en politie te paard werden de demonstranten teruggedreven naar het nabijgelegen Malieveld. De politie riep vervolgens mensen via Twitter op niet meer naar de binnenstad te komen. Het winkelgebied in het centrum was al afgesloten, om te voorkomen dat de demonstranten het in zouden trekken. Als reden voor het afsluiten meldde de politie dat het aantal demonstranten op het Malieveld toenam en dat de sfeer was omgeslagen.

Nadat ze waren teruggedreven, gingen de tegenstanders van de coronamaatregelen in een grote kring zitten. Ze zongen liedjes, gaven een groepsknuffel en hadden onder meer borden bij zich met teksten als ‘1,5 meter is voor schapen. Scheer niet alle coronamaatregelen over een kam’. Ze kondigden aan volgende week zondag opnieuw te zullen demonstreren, dan op het Museumplein in Amsterdam.

De demonstranten werd gelegenheid gegeven te vertrekken, maar een groep weigerde weg te gaan. Zij, onder wie ook kinderen, werden door de ME omsingeld, ingesloten en met bussen afgevoerd. Uiteindelijk werden er vierhonderd aanhoudingen verricht, liet de politie zondagavond laat weten. Bij hun arrestatie scandeerden de demonstranten luidkeels ‘vrijheid’, in de roosters voor de ruiten van de ME-busjes staken zij bloemen.

Lees ook:

Dan maar demonstreren op het Pinkpopterrein?

In de grote steden worden demonstraties voor meer bewegingsvrijheid verboden. Wordt hier de Grondwet geschonden? Hoogleraar bestuursrecht Wim Voermans wijst op de organisatorische gebreken van de manifestaties.