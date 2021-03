Politie over arrestaties Malieveld: filmpjes niet altijd betrouwbare bron

De politie in Den Haag heeft afwijzend gereageerd op aantijgingen van Amnesty. De mensenrechtenorganisatie wil dat het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of er afgelopen zondag niet te veel geweld is gebruikt bij het beëindigen van de onofficiële demonstratie tegen de coronamaatregelen. Op filmpjes is te zien hoe agenten de demonstranten onder meer op het hoofd slaan op het Haagse Malieveld. Ook wordt een betoger langdurig gebeten door een politiehond.

De politie stelt dat amateurbeelden niet altijd een betrouwbare bron zijn als het om geweld bij arrestaties gaat. Die worden namelijk achteraf pas ‘geconstrueerd’, op een manier dat de politie er in de video bekaaid vanaf komt, zegt hoofdcommisaris Paul van Musscher in de Volkskrant.

Wapenstok

Gerbrig Klos, politiedeskundige bij Amnesty, is niet onder de indruk van die redenering. “Natuurlijk kun je stellen dat de filmpjes op sociale media niet het hele plaatje laten zien. Maar dat betekent niet dat er niets aan de hand is.” Als voorbeeld noemt ze het filmpje waarbij een man die op de grond ligt herhaaldelijk wordt geslagen met een wapenstok en gebeten door een politiehond. “Ook als die man daarvoor de politie heeft uitgescholden of geslagen, dan nóg is het de vraag of dit geweld noodzakelijk en proportioneel is om hem aan te houden, als dat was wat de politie wilde.”

De ME in actie tegen actievoerders op het Malieveld. Beeld ANP

Volgens Klos is een onderzoek hoe dan ook een goed idee. “Stel dat blijkt dat de filmpjes van deze demonstratie inderdaad gemanipuleerd zijn, dan is het alleen maar goed als dat wordt aangetoond. En mocht er geoordeeld worden dat het toegepaste geweld proportioneel was, dan kan de onrust die is ontstaan rondom politie-optredens bij demonstraties misschien ontzenuwd worden.”

De politie Den Haag heeft inmiddels wel gereageerd op één veel gedeeld filmpje. Zo was het ‘nadrukkelijk niet de bedoeling’ dat een demonstrerende vrouw na een duw van een agent tegen een voorbijrijdend ME-busje kwam. Alle gebruik van geweld wordt volgens de Haagse burgemeester Jan van Zanen getoetst door de politie zelf, waarna eventueel de Ombudsman en het OM er nog naar kunnen kijken.

