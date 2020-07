Politie ontdekt martelkamer in ‘gevangenis van de onderwereld’

De tandartsstoel middenin een van de zeven zeecontainers laat weinig aan de verbeelding over. Aan de armleuningen en voetensteun zitten riemen vastgemaakt. De andere zes zeecontainers lijken op cellen, met handboeien aan het plafond en de bodem en een chemisch toilet. De containers zijn afgetimmerd met geluidsdichte platen en isolerende folie.

De politie deelde dinsdag nieuwe details uit de spraakmakende zaak met de onderzoeksnaam ‘Lemont’. In een loods in het Brabantse grensplaatsje Wouwse Plantage stuitten opsporingsdiensten 22 juni op wat ze de gevangenis van de onderwereld noemen, inclusief een martelkamer. In de loods bij een boerderij stonden de zeven zeecontainers. In de container met de tandartsstoel vond de politie tassen met daarin scalpels, tangen, een snoeischaar, een takkenzaag, extra handboeien, tape, bivakmutsen en zwarte katoenen zakken die over het hoofd getrokken kunnen worden.

Via een filmpje op YouTube heeft de politie beelden van de inval naar buiten gebracht. De krachtterm van een van de agenten bij het openen van een van de zeecontainers spreekt boekdelen.

‘Als ik hem op de stoel heb gaat er meer komen’

Vorige week brachten Nederlandse en Franse opsporingsdiensten de ontmanteling van een versleuteld telefoonnetwerk van het bedrijf EncroChat naar buiten, waardoor meer dan honderd voornamelijk drugscriminelen konden worden opgepakt en waarbij tonnen drugs in beslag werden genomen.

Nederlandse Rechercheurs konden live meelezen met meer dan twintig miljoen berichten die door criminelen onderling werden uitgewisseld. De misdadigers waanden zich veilig. De kraak leverde de politie mogelijk belastende informatie voor talloze politieonderzoeken op, waaronder in een zaak rond een 40-jarige man uit Den Haag die verdacht wordt van betrokkenheid bij drugshandel en het voorbereiden van een liquidatie. De politie vermoedde al dat hij de beschikking had over een loods in Wouwse Plantage.

In de onderschepte berichten werden foto’s verstuurd van een loods met daarin zeecontainers ingericht als cel, de politie legde snel de link. Bij de foto’s stonden teksten geschreven die duiden op ontvoeringen en martelingen. Criminelen noemden het hun Ebi, naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, spraken over de ‘behandelkamer’, en stuurden berichten met daarin: ‘Als ik hem op de stoel heb gaat er meer komen.’ Aanstaande ontvoeringen werden ogenschijnlijk zorgvuldig gepland, met aparte teams, wapens, busjes, zwaailichten, stopborden, politiekleding, en kogelvrije vesten.

Mishandelingen, gijzelingen, martelingen en liquidaties

Door de gekraakte berichten konden opsporingsdiensten de loods onder permanent cameratoezicht stellen. Vrijwel dagelijks zag de politie mannen aan de zeecontainers klussen. Een van hen had ontmoetingen met de hoofdverdachte uit Den Haag, de versleutelde berichten leidden tot hun identificatie door de politie.

Toen de ‘gevangenis’ nagenoeg klaar leek, greep de politie in. Op dertien locaties werden huiszoekingen gedaan, zes verdachten zijn aangehouden. De politie trof in Rotterdam nog een loods aan die leek dienst te moeten gaan doen als uitvalsbasis. In totaal werden 25 (automatische) wapens in beslag genomen.

Tijdens de persconferentie vorige week brachten de opsporingsdiensten al naar buiten dat de drugscriminelen steeds harder te werk gaan. Duizenden versleutelde berichten die de politie voorbij zag komen, hadden een gewelddadige lading en gingen over mishandelingen, gijzelingen, martelingen en liquidaties. De ontmanteling van de loods in Wouwse Plantage is in die zin geen teken aan de wand: drugscriminelen schuwen geweld allerminst. Het Openbaar Ministerie noemt de vondst van de zeecontainers ijskoud en ronduit schokkend.

Door operatie ‘Lemont’ konden de opsporingsdiensten naar eigen zeggen tientallen geweldsmisdrijven voorkomen. De ontmanteling van de loods in Brabant is daar een voorbeeld van. In het YouTubefilmpje waarschuwt Andy Kraag, hoofd dienst nationale recherche, criminelen nogmaals: “Neemt u van mij aan: er zullen nog veel meer resultaten volgen.”

Lees ook:

Politiehack is dreun voor de drugsmaffia

Europese opsporingsdiensten kraken een chatnetwerk van criminelen: honderden aanhoudingen, liquidaties voorkomen.

Zo ontmantelde de politie een berichtendienst voor criminelen

Terwijl duizenden criminelen met elkaar kletsten keek de Europese recherche mee. Donderdag kwam de politieoperatie in verschillende landen naar buiten.