Politie onderzoekt ook de aanvallen op sociale media tegen de slachtoffers van groepsverkrachting

Van de drie tienermeisjes in Brabant die melding hebben gemaakt van groepsverkrachting zijn via sociale media foto’s en ‘lasterlijke teksten’ verspreid, zegt de politie Oost-Brabant. Die riep dinsdagavond via Twitter op deze berichten niet verder te delen. Volgens de politie vallen de verspreide berichten over de slachtoffers in de categorie ‘smaad en laster’.

#denbosch #zedenzaak #groepsverkrachting: Sommige slachtoffers in deze zaak worden lastiggevallen. Er gaan berichten en foto’s rond op social media. Wij roepen op om deze berichten niet te delen. Dit beschadigt de meisjes en kan strafbaar zijn. — Politie Oost-Brabant (@politieob) 3 december 2019

De beelden en teksten verschenen dinsdag meteen al, nadat de politie Oost-Brabant dinsdagmorgen melding maakte van acht aanhoudingen in Den Bosch en omgeving wegens groepsverkrachtingen. Normaal gesproken treedt de politie zelden naar buiten met zedenzaken vanwege de gevoeligheid ervan, maar in dit geval is besloten meer openheid van zaken te geven omdat de politie vermoedt dat er meer slachtoffers zijn. De politie hoopt dat anderen zich ook bij haar zullen melden, of bij hulpverleners.

De drie jonge slachtoffers in de leeftijd van vijftien en zestien jaar maakten begin dit jaar onafhankelijk van elkaar melding van groepsverkrachtingen. Zij waren onder meer via sociale media in contact gekomen met de groep mannen. Volgens de politie zijn de meisjes vermoedelijk gedrogeerd en vervolgens in weerloze toestand misbruikt, soms met geweld.

Dit valt onder smaad of laster

De beelden en teksten over de jonge slachtoffers zijn via verschillende sociale mediakanalen verspreid, aldus de politie. Het plaatsen van dergelijke berichten, maar ook het delen ervan kan strafbaar zijn, zegt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage van de politie Oost-Brabant.

“Het zijn geen pornografische afbeeldingen, maar foto’s van de slachtoffers met daarbij kwetsende teksten”, aldus Uytdehage. Wat er precies wordt gedeeld wil de politie niet zeggen omdat die dan zelf zou meewerken aan de verspreiding ervan, maar het zijn “grievende en lasterlijke teksten”, zegt de woordvoerder.

De politie gaat woensdag verder uitzoeken wie de bron is van de berichten. “Zoals wij het nu zien gebeuren, valt dit juridisch onder smaad of laster. In overleg met de officier van justitie kijken we wat we hier strafrechtelijk mee kunnen. Dit maakt deel uit van het grote zedenonderzoek, maar is natuurlijk een heel naar bijkomstig effect.”

Uytdehage acht het mogelijk dat de berichten die nu over de tienermeisjes rond gaan intimiderend kunnen werken tegenover eventuele andere slachtoffers van de groepsverkrachtingen, die nog twijfelen of zij aangifte zullen doen. Dat kan het onderzoek belemmeren.

“Ik kan me voorstellen dat andere slachtoffers eventueel schroom hebben om zich te melden, maar zij moeten ook weten dat politie, hulpverlening en justitie echt klaar voor hen staan”, aldus de woordvoerder. “Als zij zich melden dan worden zij goed opgevangen en begeleid. Wij hopen dat dit de drempel voor hen verlaagt om op z’n minst melding te maken of zelfs aangifte te doen.”

Meer aanhoudingen mogelijk

De acht mannen die nu zijn aangehouden zijn tussen de 18 en 26 jaar. De politie heeft hun woningen doorzocht. Daarbij is ook de vader van een van de verdachten aangehouden, omdat hij een politiekoffer zou hebben vernield. Ook zou hij hebben geprobeerd journalisten het werken onmogelijk te maken, waarbij de politie tussenbeide moest komen.

Of de verdachten deels familie van elkaar zijn – volgens het Brabants Dagblad zijn zes van hen neven – kan de politiewoordvoerder niet bevestigen, omdat hij geen toegang heeft tot de persoonsgegevens in het dossier van deze zaak. Dat is alleen toegankelijk voor de betrokken rechercheurs.

De politie zegt genoeg verdenkingen te hebben tegen de acht mannen. Meer mogelijke daders zijn op dit moment nog niet in beeld, aldus Uytdehage, maar het onderzoek is nog in volle gang. “Het kan zijn dat de verkrachtingen in wisselende samenstellingen hebben plaatsgevonden, dus wij sluiten meer aanhoudingen op kortere of langere termijn niet uit.”

De acht verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die kan beslissen dat zij nog twee weken vast moeten blijven.

