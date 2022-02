Politie Noord-Nederland krijgt vijf signalen per dag over mogelijke kindermishandeling

De politie in Noord-Nederland kreeg vorig jaar gemiddeld vijf signalen per dag over mogelijke kindermishandeling. De eenheid heeft als enige in Nederland een speciaal team dat zich volledig richt op het herkennen en helpen van kinderen in onveilige situaties.

De zogeheten Frontoffice Kindermishandeling werd in 2017 opgezet als een pilot. De eenheid in Groningen, Friesland en Drenthe merkte dat er door agenten verschillend werd omgegaan met signalen over mogelijke kindermishandeling en dat zaken daardoor onopgemerkt bleven. Het speciale team moet daar verandering in brengen.

De Frontoffice gebruikt onder meer een systeem dat geautomatiseerd zoekt in de dagrapporten van agenten over wat ze in hun dienst tegenkwamen, vertelt Jos Dekker van de politie Noord-Nederland en betrokken bij de opzet van het team. Dat zoeken gaat aan de hand van bepaalde termen. “Het gaat om heel diverse signalen. Een totale chaos in huis, sporen van cocaïnegebruik op tafel terwijl er kinderen rondlopen, een meisje van twee jaar dat midden in de winter in een zomerjurkje en op blote voeten loopt, minderjarigen die zijn weggelopen. Als het zoeksysteem erop aanslaat, dan verdiept de Frontoffice zich in de zaak. Wat is hier aan de hand? Wat is de context? Kennen we het gezin? Hoe groot is de onveiligheid?”

Zorgmelding

De medewerkers kunnen vervolgens verschillende dingen doen. Bijvoorbeeld een zorgmelding bij Veilig Thuis. Dat gebeurde vorig jaar 1380 keer. Gaat het om mogelijke strafbare feiten, dan wordt met het Openbaar Ministerie overlegd. In 2021 werden er in Noord-Nederland 177 strafrechtelijke onderzoeken opgestart rondom kindermishandeling.

“Maar het kan ook zijn dat het niet om iets strafrechtelijks gaat”, zegt Dekker. Sterker nog, uiteindelijk volgt maar bij een relatief klein deel een strafrechtelijk traject. “Het kan ook zijn dat een collega in een huishouden komt na een melding van buren wegens geluidsoverlast. Er zijn kinderen in huis en de moeder is niet meer aanspreekbaar en het lijkt een psychose. Dan is het een zaak voor de hulpverlening. Ook daar staan we nauw mee in contact.”

Zo ziet de Frontoffice ook gevallen van onmacht: ouders die het goede proberen te doen, maar helemaal in de knel zitten, bijvoorbeeld door armoede. “Ook dan gaan het we het gesprek aan en kijken we of er instanties zijn die kunnen helpen.”

Motto

In hoeveel van de vijf dagelijkse signalen die uit het systeem rollen er daadwerkelijk sprake is van kindermishandeling, houdt de politie Noord-Nederland niet bij. Het doet er volgens Eric Zantingh, teamchef thematische opsporing, ook niet toe. “Ieder kind dat we uit een onveilige situatie halen, telt. Dat past ook bij het motto van de politie dat we hulp bieden aan iedereen die dat nodig heeft. Dat doen we liever preventief dan dat we wachten tot het fout gaat.”

Het feit dat de eenheid een Frontoffice Kindermishandeling heeft opgezet, terwijl er meer dan genoeg ander werk ligt voor de politie, zegt volgens Zantingh genoeg. “Dat er vijf gevallen per dag zijn waarvan wij zeggen: het is de moeite waard om die nader te bekijken, is voor ons voldoende om deze voorziening in te richten, ondanks de werkdruk. Dat alleen al moet een teken aan de wand zijn.”

Zijn collega Dekker: “Iedere melding nemen wij heel serieus. Het gaat niet altijd om een incident met lichamelijk of zichtbaar letsel. Die zaken vallen toch al op. Juist de zaken waar het niet zo heel duidelijk is, willen wij ook opsporen. Vroeger bleven collega’s vaak zitten met een onderbuikgevoel dat er iets niet goed zat bij een gezin. Nu kunnen ze bij de Frontoffice aankloppen. Wat daarvan het resultaat is kun je niet meten, maar het zijn mooie stappen.”

