Politie neemt vijf kotters in beslag vanwege de handel in illegale vis

Meer dan 150 politieagenten stonden vrijdagochtend vroeg klaar in de haven van Vlissingen. Met als doel het op heterdaad blootleggen van een illegale handel in ondermaatse vis, waarvan een aantal vishandelaren in de Zeeuwse haven worden verdacht.

Nadat ’s nachts vijf kotters hadden aangelegd en hun vis hadden gelost, sloot de politie de boel af en ging aan boord. Op zoek naar achtergebleven vis voor de zwarte markt. Er is 4000 tot 6000 kilo vis aangetroffen, die niet was aangemeld bij de afslag en op illegale wijze was gevangen.

Drie vishandelaren, die bemiddelen tussen de kottervissers en afnemers, zijn thuis aangehouden op verdenking van verboden handel. Zij worden ervan verdacht in een jaar tienduizenden kilo’s vis te hebben verhandeld en er honderdduizenden euro’s aan te hebben verdiend. De vijf kotters zijn in beslag genomen. In vier schepen trof de politie verborgen ruimtes aan waar de zwarte vis lag.

De vis is meestal nog te jong

Ondermaatse vis voldoet niet aan de minimumlengte, meestal omdat de vissen nog te jong zijn, en mag niet worden verhandeld. Dat heeft een ecologische reden: de jonge vis moet de kans krijgen om te groeien en zich voort te planten, om zo vis­populaties op peil te houden.

Vissers ontkomen er niet aan dat ze ondermaatse vis vangen. Ze moeten deze bijvangst echter aan boord houden, scheiden en net als goede vis aanmelden bij de visafslag, waar de vangst wordt bijgehouden. Ondermaatse vis is zodoende een kostenpost voor vissers, want de vis neemt ruimte in beslag en wordt vernietigd of in diervoer verwerkt. Dit zou vissers ertoe moeten bewegen om bijvangst te minimaliseren.

In Vlissingen werd de ondermaatse vis in de haven niet aangemeld, maar via de aangehouden vishandelaren onderhands verkocht. De recherche kwam de handel op het spoor na inbeslagname van een partij vis in een bestelbus, vorig jaar. Hierop startte de politie een groot onderzoek. Bij verschillende controles op voertuigen van handelaren trof de politie telkens ondermaatse vis aan.

Bemanning is vooralsnog niet aangehouden

De bemanning van de onderzochte kotters wordt voorlopig niet aangehouden, behalve in het geval van strafbare feiten.

De Nederlandse Vissersbond reageert geschrokken op de actie in Vlissingen. “Uiteraard moet de milieupolitie haar werk doen, maar met 150 man op vijf kotters afkomen, is wel iets waarmee je in het nieuws gaat komen, maar waar wij als visserijsector géén goede reclame mee maken”, zegt voorzitter Johan Nooitgedagt. De bond zou de aangehouden handelaren ‘niet kennen’, en schaart zich achter de regelgeving die er nu is en die bepaalt dat vis alleen via visaf­slagen wordt verkocht.

