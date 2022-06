Politie maakt einde aan protest Extinction Rebellion in hoofdkantoor Belastingdienst

De politie heeft een einde gemaakt aan een protest van Extinction Rebellion in het hoofdkantoor van de Belastingdienst.

Enkele tientallen klimaatactivisten waren naar het kantoor in Den Haag gekomen. Ze liepen het gebouw binnen en namen plaats in de hal. Ze joelden, riepen en zongen. Op meegebrachte spandoeken en borden stonden teksten als ‘Stop subsidies aan fossiele industrie’ en ‘ik wil een toekomst’. Na een uur werden de actievoerders een voor een door de politie afgevoerd.

“De regering geeft per jaar 17,5 miljard euro belastingvoordelen aan investeringen in de fossiele industrie. Dat is drie keer meer geld dan gaat naar het aanpakken van het klimaatprobleem”, verklaarde een van de actievoerders het protest. Het is volgens hem geen tegenactie tegen het boerenprotest.

