Politie krijgt boete van 4 miljoen vanwege voortrekken incassobureau

De Nederlandse politie heeft jarenlang het ene incassobureau voorgetrokken boven het andere. Dat dit oneerlijk is, stelde de Nationale Ombudsman vorig jaar al vast. Deze week kwam ook de rechter tot dat oordeel, zo blijkt uit het vonnis waarover Trouw beschikt.

De zaak draait om het incasseren van boetes voor winkeldiefstal. Winkeliers mogen betrapte winkeldieven een boete opleggen van 181 euro. Om dat bedrag op de dief te verhalen, schakelen winkeliers een incassobureau in. Het incassobureau vraagt bij de politie om de naam en het adres van de dief.

Er zijn maar twee incassobureaus in Nederland die zich hierin hebben gespecialiseerd. Volgens een ervan, Overlastregistratie Nederland uit Den Haag, heeft de politie jarenlang automatisch de gegevens van winkeldieven doorgegeven aan het andere incassobureau. Dat bedrijf kon dan aan de slag met de inning van de boete, terwijl de concurrentie achter het net viste. Overlastregistratie Nederland stelt dat het hierdoor vijf landelijke winkelketens als opdrachtgever is kwijtgeraakt, omdat zij overstapten naar de concurrent.

Vanwege deze gang van zaken diende Overlastregistratie Nederland vorig jaar een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Daarbij overlegde Overlastregistratie e-mails van de politie waarin 25 duizend euro vergoeding werd geboden als compensatie voor de misgelopen opdrachten. Uit gesprekken die de Ombudsman naar aanleiding van de klacht voerde met politiemedewerkers bleek dat de zoon van de oprichter van het bevoordeelde incassobureau zelf bij de politie werkt. Hij zou ervoor gezorgd hebben dat de gegevens van winkeldieven vooral naar het bedrijf van zijn vader werden gestuurd, waar hij zelf óók in dienst was, naast zijn baan bij de politie. De Ombudsman concludeerde in december 2022 dat de politie ‘onredelijk’ en ‘onbehoorlijk’ handelde.

Een verklaring op de eigen website

Na het rapport van de Ombudsman hoopte Overlastregistratie op een gesprek met de politie en een vergoeding van de geleden schade, die wordt begroot op vier miljoen euro. Ook wilde het bedrijf een verklaring waarin de politie aan winkelbedrijven meedeelt dat het snelle werken van het andere incassobureau voortkwam uit oneerlijke bevoordeling. Toen dit alles uitbleef, daagde Overlastregistratie de politieorganisatie afgelopen juni voor de rechter.

Begin juli was de zitting in Den Haag, waarbij de politie als gedaagde partij niet verscheen. Omdat de politie geen verweer heeft gevoerd, heeft de rechtbank een zogeheten verstekvonnis gewezen. In zo’n geval krijgt de eiser gelijk, tenzij zijn eisen op het eerste gezicht onrechtmatig of ongegrond zijn.

In het vonnis, waarover Trouw beschikt, stelt de rechter dat de politie aan Overlastregistratie een vergoeding van ruim vier miljoen euro moet betalen. Ook moet de politie binnen drie dagen op de eigen website en in het vakblad voor de supermarktbranche een verklaring publiceren waarin ze erkent dat ze onrechtmatig heeft gehandeld én dat ze hiervoor is veroordeeld.

Een woordvoerder van de nationale politie kon vrijdagmiddag nog niet inhoudelijk reageren op het vonnis en op vragen van Trouw.

