Politie in grote steden vreest geweld door drillmuziek

De politie maakt zich zorgen over de populariteit van drillmuziek onder jongeren in de Randstad. In de muziek, afkomstig uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, wordt geweld verheerlijkt. Binnen de bijbehorende straatcultuur worden die teksten ook in daden omgezet. Daarom neemt de politie in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam extra maatregelen.

In deze steden worden de beelden die rappers, ook amateurs, op internet posten nauwkeurig gevolgd door recherche en wijkagenten. In sommige van die video’s dagen jongeren van verschillende wijken elkaar uit tot het plegen van geweld, vaak met messen. In Amsterdam worden twee moorden gelinkt aan deze relatief nieuwe straatcultuur, die zo’n tien jaar geleden in Chicago is ontstaan. Van daaruit is drill overgewaaid naar het Verenigd Koninkrijk, waar die zeer populair is.

Een Britse rechter oordeelde vorig jaar dat de gewelddadige en uitdagende videoclips van deze muziekstijl op YouTube bijdragen aan escalerend bendegeweld in Londen. Ook zien ze de laatste jaren een toename van geweldsincidenten met messen in Wales en Engeland.

Dansen op een politieauto

De politie in de drie Nederlandse steden maakt zich zorgen dat deze trend overwaait. In Den Haag worden de videoclips van Haagse drillrappers daarom gemonitord door onder anderen wijkagenten, laat een woordvoerder weten. “We kijken of er strafbare feiten naar voren komen en of dat we kunnen achterhalen wie er in de clip zitten.” Onlangs heeft een jongere nog een taakstraf gekregen omdat hij in een videoclip danste en sprong op een politieauto.

“We houden ook contact met jongerenwerkers, die op hun beurt ook de video’s monitoren”, aldus de woordvoerder. Ook in Rotterdam laat de politie zich informeren door experts en jongerenwerkers.

Drillmuziek heet een factor te zijn in twee fatale geweldsin­cidenten in Amsterdam. De Amsterdamse rapper­­ Jay-Ronne Grootfaam (18), die muziek maakte onder de artiestennaam Trappy Demon, werd in september­­ gedood met een kapmes. Gondilio Lowland (19), artiestennaam Bolle, werd voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. In beide gevallen zou drillmuziek een rol spelen­­. To drill betekent onder meer doorboren met kogels.

Pronken met een mes

Volgens Joel Ricardo, jongerenwerker in Amsterdam, is het muziekgenre ook daar mateloos populair. “De muziek zelf is niet gevaarlijk. Het gevaar zit er in dat jongeren die drill luisteren op sociale media een beeld van zichzelf schetsen dat niet klopt. Ze shinen (pronken, red.) met een foto of een video van een mes dat ze uit de keukenla van hun moeder pakken”, zegt hij.

Volgens hem gaat het om stoerdoenerij. “Ze zijn niet van plan dat mes echt te gebruiken en toch is het effect van zo’n foto of video gevaarlijk.” Als het offline tot een confrontatie komt, worden jongeren uitgedaagd zich te bewijzen: ‘Je had toch een mes, laat zien dan’. Die bewijsdrang maakt volgens Ricardo dat jongeren sneller illegale dingen doen: vechten, steken. En dan wordt voor een kleine groep jongeren de muziek realiteit.

Rivalen neersteken

De muziek is sterk wijkgerelateerd. Het gaat de vaak jongere rappers erom de hood (buurt) waar ze vandaan komen voor het voetlicht te brengen. In drillmuziek wordt veel gesproken over het shanken (neersteken) van de rivaal. Deze vijanden zijn bijna altijd rappers uit een andere wijk. In de drill-teksten wordt de vijand bespot en uitgedaagd. De personen in de drill-video’s zijn vaak onherkenbaar. Ze dragen bivakmutsen en maskers.

De muziek is op zich niet het probleem, vindt ook de Amsterdamse politiewoordvoerder. “De gewelddadige misdrijven die door of vanwege drills worden gepleegd wel. En daar richten we ons op in de aanpak.” Als voorbeeld noemt hij het aanpakken van mesbezit.

Ook bij de recherche heeft het onderwerp de aandacht. En net als in Den Haag en Rotterdam weten Amsterdamse wijkagenten en jongerenwerkers wat er speelt en levert veel informatie op.

